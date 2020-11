Jorge Muñoz: El Gobierno de Manuel Merino es legal, pero no legítimo

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, subrayó que el Gobierno de facto de Manuel Merino presenta “un quiebre” entre la legalidad y legitimidad debido a la forma en que se desarrolló y que culminó con la destitución de la Presidencia a Martín Vizcarra.

Asimismo, Muñoz Wells cuestionó que a la hora de votar la moción de vacancia, el último lunes 9, escuchó a diferentes parlamentarios proferir motivos para deponer a Vizcarra Cornejo muy diferentes a la causal establecida de “incapacidad moral permanente”.

“Tu puedes hacer un análisis de dos planos, uno legal de cómo se ha producido esta vacancia y el plano de la legitimidad. Cuando yo escuchaba a algunos congresistas decir que votaban por la vacancia porque no los habían atendido en su pueblo, había una disociación entre una causal de vacancia establecida en la Constitución y su decisión. Eso genera un quiebre entre la legalidad y legitimidad. El Gobierno es legal, pero no legítimo ”, precisó el burgomaestre en diálogo con la prensa.

Similar reflexión dieron Verónika Mendoza y Julio Guzmán, ambos candidatos presidenciales calificaron de ilegítimo el régimen de Manuel Merino luego que el Congreso aprobara con 105 votos a favor la destitución de Vizcarra Cornejo.

“Si es que el señor Merino decide asumir el mandato, este será un gobierno absolutamente ilegítimo y nos tocará a los ciudadanos y a las ciudadanas a estar vigilantes, organizados y movilizados para garantizar, primero que se ponga por delante la salud y la vida de la gente en un contexto de pandemia que todavía no se ha terminado”, sostuvo en aquel entonces para Canal N la lideresa de Nuevo Perú.

Mientras, el líder del Partido Morado lamentó que el presidente “tire la toalla” y afirmó que no se va correr “para defender a la democracia”. "El señor [Manuel] Merino no puede ser presidente de nuestro país, es un Gobierno ilegitimo , de transición, que va crear las condiciones para que las próximas elecciones presidenciales no sean transparentes”, añadió al medio citado.

La Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú (PUCP) emitió un comunicado donde indicó que Merino de Lama lidera un mandato “inconstitucional e ilegitimo”.

“ Consideramos ilegítimo constitucionalmente , así como un grave riesgo para la independencia del Tribunal Constitucional que, en este contexto, el Parlamento insista en elegir a los nuevos magistrados(as) del supremo organismo de control y garantía de la Constitución. El nuevo Parlamento que resulte elegido de las elecciones del próximo 11 de abril debe ser el que elija al nuevo TC", se lee en el comunicado.

