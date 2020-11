El precandidato presidencial de Restauración Nacional, George Forsyth, manifestó su rechazo a la asunción de Manuel Merino como presidente. Insistió en que lo ocurrido fue un golpe de Estado.

“Esto es un golpe, un golpe disfrazado. Es un golpe hacia todos los peruanos, porque no nos representa. A mí no me representa. No representa al Perú de ninguna manera. El señor [Manuel Merino] no tiene legitimidad para ser presidente del país ”, declaró a RPP.

Agregó que, pese a que Merino de Lama ya asumió la jefatura del Estado tras la destitución de Martín Vizcarra, “nadie lo quiere”. Además, enfatizó que es un mandatario que no representa al país.

“Es un hecho que él ahora está de presidente. Los comandantes generales de las Fuerzas Armadas [lo han reconocido]. Es el presidente, es un hecho que es innegable, así como es un hecho que nadie lo quiere y que no tiene legitimidad . Es un presidente que ha llegado al Congreso con 5.000 votos y no representa al Perú”, subrayó.

En esa misma línea, expresó también que tampoco respalda al nuevo jefe del gabinete ministerial, Ántero Flórez-Aráoz, quien juró al cargo el último miércoles 11 de noviembre.

“Estamos en contra del señor Flores-Aráoz, que lo hayan designado como premier. Sabemos que está vinculado con la defensa de universidades y esta lucha que tenemos todos los jóvenes, estamos preocupados por que se tiren abajo esta reforma universitaria. No compartimos de ninguna manera la designación del señor Flores-Aráoz ”, comentó.

Forsyth: El Tribunal Constitucional debe pronunciarse

Asimismo, el exalcalde de La Victoria indicó que el Tribunal Constitucional se debe pronunciar lo antes posible respecto a la vacancia presidencial. Consideró que es imprescindible, ya que se incorporaría a “políticos antiguos con sus mismos intereses” en el gabinete de Flores-Aráoz.

“ Esperemos que el Tribunal Constitucional, que se está demorando ante una problemática tan importante, se pronuncie de forma inmediata . [...] Lo que es peor, está convocando un gabinete al cual le he llamado la mismocracia, los mismos políticos antiguos con sus mismos intereses, al igual que este Congreso, que por sus intereses personales han tomado el control del país”, sostuvo.

Por otro lado, en cuanto a las manifestaciones que vienen ocurriendo desde que Manuel Merino asumió la Presidencia de la República, Forsyth dijo que este debió “tranquilizar a la población” respecto a los temas que preocupan. Sin embargo, un día antes exhortó a la población a mantener la calma y esperar a las elecciones de 2021.

" El señor Merino tuvo veinticuatro horas para hablarle a la población, tranquilizar a la población , decir que va a respetar la reforma universitaria, que va a dejarle al siguiente Gobierno la elección del Tribunal Constitucional, un presupuesto decente para el próximo año, y no lo ha hecho”, acotó.

Manuel Merino de Lama juró como mandatario interino luego de que el Congreso, con 105 votos, aprobara la destitución de Martín Vizcarra Cornejo. Además, nombró a Ántero Flores-Aráoz como presidente del Consejo de Ministros el último miércoles. Hasta el momento no hay titulares de carteras.

