Luego del cuestionado proceso de vacancia por incapacidad moral permanente en contra del ahora expresidente Martín Vizcarra, ciudadanos indignados con el accionar del Congreso de la República optaron por manifestarse a través de protestas y marchas.

Ricardo Burga, parlamentario de Acción Popular, se pronunció sobre el puñetazo que recibió en el frontis del Congreso mientras daba declaraciones con relación a la segunda moción de vacancia, la cual terminó con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones.

“Mi familia me ha enseñado a no guardar rencores ni odios. Me gustaría hablar con los padres de este chico a ver qué cosa motivó la actitud agresiva”, confesó a los medios, minutos después de la juramentación de Manuel Merino de Lama.

El vocero de la agrupación política aseguró que lo ocurrido la noche del lunes 9 de noviembre es un claro ejemplo del mal mensaje que le llega a la juventud. Por otro lado, Burga explicó que el hombre que lo golpeó fue enviado por alguien más, ya que mencionó su nombre cuando el puño del agresor impactó en su pómulo.

“Creo que es parte de aquellos que se sintieron protegidos por el señor Vizcarra, algunos precandidatos que eran financiados por lo bajo y que salieron a protestar anoche”, agregó.

Ricardo Burga mostraba una clara lesión en el rostro, por lo que comentó que se ha sacado una tomografía para el estado real que le causó el golpe. “Tengo una pequeña abertura en el pómulo”, apuntó el parlamentario.

¿Qué podría pasar con su agresor?

Fue demandado por el miembro de Acción Popular, quien aseveró que debió ser atendido de emergencia luego de sufrir un desmayo tras el puñetazo que recibió a la salida del Congreso de la República.

A la vez, interpuso la denuncia en la Comisaría de San Andrés por la agresión, por lo que el joven, identificado como Carlos Ezeta Gómez, podría ser sentenciado por el delito contra la administración pública.

En la demanda de Burga Chuquipiondo, este refiere que cuando fue trasladado al médico legista, presentaba sangrado en la nariz, e incluso habría sufrido un desmayo; por tal motivo, fue llevado de emergencia a una clínica local.

Según recogió Latina, el abogado de Ezeta dijo que la pena que podría recibir su patrocinado oscila entre los cuatro y seis años de prisión.