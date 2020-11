La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, rechazó la destitución de Martín Vizcarra como presidente de la República e hizo un llamado a la ciudadanía para “recuperar la democracia”.

En diálogo con América Noticias, la precandidata presidencial aseguró sentirse indignada por lo realizado en el Legislativo y resaltó que evidencia la “inmoralidad” de los parlamentarios.

“Indignada. Indignada de lo que pasó en el Parlamento que es una muestra de inmoralidad y de sinvergüencería porque hemos escuchado a los parlamentarios llenándose la boca al hablar de democracia, de moral, de principios cuando ellos son los principales investigados por temas de corrupción ”, aseveró.

“Hablan por el pueblo cuando no les importan en absoluto. Un pueblo que está más preocupado por su salud, por llegar a fin de mes”, continuó.

Asimismo, Mendoza destacó que la ciudadanía debe organizarse para “recuperar la democracia”. “Lo que nos muestra está dramática situación es que nos queda a los ciudadanos organizarnos para recuperar la democracia, vacando a toda esta clase política que está de espaldas a la gente ”, expresó.

Por otro lado, Julio Guzmán, precandidato presidencial por el Partido Morado, lamentó que el mandatario Martín Vizcarra "haya tirado la toalla” y aseveró que él no se correrá para defender la democracia.

“ El presidente ( Martín Vizcarra ) tiró la toalla y yo no me voy a correr para defender a la democracia , y eso es lamentable. El señor (Manuel) Merino no puede ser presidente de nuestro país, es un Gobierno ilegitimo, de transición que va crear las condiciones para que las próximas elecciones presidenciales nos sean transparente y sean a sus condiciones”, manifestó para Canal N.

Con 105 favor, 19 contra y 4 abstenciones , el Pleno del Congreso aprobó por mayoría vacar al presidente de la República por “permanente incapacidad moral”. El pedido de destitución se basó en las denuncias por presuntamente haber recibido dinero ilícito cuando fue gobernador regional de Moquegua. Específicamente, en los proyectos Lomas de Ilo y la construcción del Hospital de dicha zona del país.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.