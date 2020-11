Jorge Pérez: “La lucha frontal contra la corrupción no es un juicio político”

El vocero alterno de Somos Perú, Jorge Pérez, señala que el camino de la vacancia presidencial no es el más idóneo y que se debe dejar que el Ministerio Público llegue hasta las últimas consecuencias. Es más, advierte que, si es vacado, Martín Vizcarra podría victimizarse y hasta solicitar asilo en alguna embajada.

¿Se debe vacar a Martín Vizcarra el lunes?

Sobre todo quienes votamos en contra de la admisión de la moción creemos que el de Vizcarra es un asunto netamente judicial que le compete a organismos especializados como el Ministerio Público. No solo hay corruptos aparentemente, sino también corruptores. Y por favor, esto no tiene nada que ver con algún blindaje. Al contrario, lo que queremos es llegar al fondo del asunto. Por ejemplo, el Congreso podría crear una comisión especial que, al menos en 30 días, analice el tema en general.

¿No considera, como señalan otros colegas suyos, que la vacancia sería en sí misma un mensaje en contra de la corrupción?

Lo que pasa es que es diferente que la Fiscalía haga su trabajo y el juez determine si todo esto, finalmente, da para un proceso en el que se evalúe la posibilidad de una penalidad de cárcel. El tema de fondo es si el presidente Vizcarra tiene responsabilidad en actos de corrupción. La vacancia no es el mecanismo más idóneo, lo correcto es que los organismos especializados sean los determinantes en la investigación al presidente, incluidas las empresas y los allegados.

¿El Congreso podría formar una comisión investigadora?

Así es. Debería tener una comisión especial de unos 30 días para, por lo menos, revisar todos los hechos y ayudar al Ministerio Público. Y si producto de esa investigación se llega a elementos convincentes, se podría avanzar, incluso, hacia una acusación constitucional. Hay que recordar también que lo que estamos evaluando acá son testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces. Yo quisiera que veamos el fondo del asunto.

¿A qué se refiere?

Entiendo que hay ánimos exacerbados, pero lo más sensato y contundente en la lucha contra la corrupción es que los organismos especializados actúen. Ajusticiar al presidente es politizar una acción que es netamente judicial. Cuando alguien carga una sentencia política, uno se victimiza. Cuando se llega al juicio político, los responsables se vuelven víctimas.

¿Vizcarra podría convertirse en víctima si es vacado?

Exacto, podría victimizarlo. Y lo que queremos es un juicio real. Si lo vacamos el lunes, hasta puede pedir asilo y decir que no le dejaron ejercer su derecho a la defensa, que no dejaron que la Fiscalía haga su trabajo y de frente le plantearon un juicio político. Yo creo que algunas embajadas podrían aceptar un asilo. Cuidado. E insisto, esto no tiene nada que ver con blindajes, ni sobonerías. La lucha frontal contra la corrupción no es un juicio político, sino una investigación del Ministerio Público y una sentencia del Poder Judicial.

¿Cómo votará Somos Perú el lunes?

Le digo con sinceridad: la carta enviada por el presidente Vizcarra a la fiscal Zoraida Ávalos no cayó bien. Algunos lo ven como un intento obstruccionista. Lo que se ha considerado es un voto de conciencia.

¿Y usted cómo votará?

Yo mismo decidiré el día que escuche al presidente. Hay un elemento que también debe considerarse, que es la exacerbación de los ciudadanos por la inacción del presidente, por ejemplo en temas de salubridad. El 77% de los 8.700 establecimientos de salud está en estado precario. No es posible eso, necesitamos un plan de cierre de brechas, de infraestructura, equipamiento y recursos humanos.

Van cuatro mociones de vacancia en este quinquenio. ¿Debería eliminarse esta figura?

Debería ser más específica. ¿Quién define la inmoralidad? Se presta para diversas interpretaciones. Ha habido presidentes inmorales y los Congresos de esa época nunca los vacaron. Si tienes poder en los votos, interpretas algunas acciones como inmorales y otras no. Es un arma de doble filo. Eso trae inestabilidad y desequilibrio.

