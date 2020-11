Vizcarra: “Queremos que el Ministerio Público defina cuál es la fiscalía competente”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, reiteró que solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que determine si las investigaciones en su contra la seguirá el despacho anticorrupción liderado por Elmer Chirre o el Equipo Especial Lava Jato, a cargo de Germán Juárez.

"No puede darse que un ciudadano esté yendo a dos fiscalías para aclarar asuntos sobre la misma materia de investigación. Lo único que queremos es que el Ministerio Público defina cuál es la fiscalía competente ”, declaró a la prensa desde Lambayeque.

En esa línea, indicó que es imprescindible que se precise la competencia de la instancia que lo indagará por la presunta recepción de coimas cuando era gobernador regional de Moquegua.

“ Como todo ciudadano, yo tengo el derecho de saber qué Fiscalía va a investigar la materia . No pueden investigar un mismo hecho dos fiscalías", subrayó.

Hace unas horas, la fiscal Ávalos respondió al oficio que envió el jefe de Estado y aclaró que su cargo no le permite definir la competencia de investigaciones en curso. Ante ello, Vizcarra Cornejo dijo que evaluará tomar otras acciones.

“Consultaré con los abogados para ver si es que la fiscal ha dicho que no puede definir, tiene que haber un ente superior que lo defina . Yo tengo la mayor predisposición, pero tiene que determinarse cuál es la Fiscalía competente”, sostuvo.

Martín Vizcarra tenía una citación este 3 de noviembre para declarar ante el fiscal Juárez Atoche por la investigación que le sigue por el caso Obrainsa. No obstante, el mandatario no acudió por encontrarse en actividades protocolares en Lambayeque.

Vizcarra: “No estamos de acuerdo con la decisión del Congreso”

Asimismo, en cuanto a la admisión de la moción de vacancia en su contra, el mandatario expresó que no fue la decisión correcta, pero que la respeta. Por ello, pidió a los legisladores que, de ser posible, convoquen la sesión plenaria para esta semana.

“No estamos de acuerdo con la decisión que ha tomado ayer el Congreso, pero la aceptamos porque somos demócratas. Le pedimos que pongan la fecha en esta semana para estar ahí y poder de una vez por todas dar vuelta a la página” , dijo.

En ese sentido, aseveró que acudirá ante el Pleno para aclarar los hechos que se le sindican. “ Estaremos presentes en el Congreso, y estaremos como siempre llevando en la mano los argumentos de la verdad . Esperemos que las fuerzas democráticas sean las que primen y que se piense primero en el Perú”, argumentó.

Ejecutivo no presentaría nueva medida cautelar ante el Tribunal Constitucional

Al ser consultado si el Ejecutivo presentará una nueva medida cautelar al Tribunal Constitucional (TC) para dejar sin efecto este segundo proceso de vacancia presidencial, Vizcarra Cornejo precisó que “no tiene sentido”.

“ Si no han respondido la primera, a pesar del tiempo que ha pasado, ¿qué sentido tiene presentar otra? No tiene sentido. Nosotros ya presentamos una medida cautelar al TC. Ya ha pasado mes y medio y no han respondido”, acotó.

