Fiscal Juárez reitera citación a Martín Vizcarra para el jueves 12 de noviembre

El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, reiteró su invitación al presidente Martín Vizcarra para que acuda a su despacho el 12 de noviembre a declarar por los presuntos pagos ilícitos que habría recibido del consorcio Obrainsa - Astaldi cuando era gobernador regional de Moquegua.

Inicialmente, la citación fue programada para este martes 3 de noviembre. Sin embargo, un día antes el jefe de Estado le envió un oficio a Zoraida Ávalos para que aclare qué fiscalía debía investigarlo, ya que el tercer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal provincial Elmer Chirre Castillo, también abrió pesquisas en su contra.

Por su parte, la fiscal de la Nación le respondió hoy al mandatario peruano y le aclaró que ella no define las competencias de estas investigaciones. “ La Fiscalía de la Nación carece de facultades para definir competencias en investigaciones en curso . En consecuencia, este despacho al no ser un órgano de instancia, no podría absolver la consulta efectuada”, le dijo Ávalos a Vizcarra.

Oficio del fiscal Juárez

En el documento, el fiscal reitera que Ávalos no tiene atribuciones para dirimir conflictos de competencia, sino las Fiscalías Superiores.

Asimismo, aclara que su despacho abrió una investigación preliminar sobre presuntos hechos imputados a personas debidamente identificadas y por delitos debidamente tipificados, entre los cuales se encuentra comprendido Martín Vizcarra.

“Situación distinta es, en la otra fiscalía, donde se ha abierto investigación contra los que resulten responsables (es decir, por personas aún no identificadas) y por un solo hecho específico (proyecto Lomas de Ilo)”, explica Juárez Atoche.

En ese sentido, el fiscal sostiene que el jefe de Estado solo se encuentra investigado por su despacho y por tanto, debe responder sobre los graves cargos que se le atribuyen, dentro del marco del debido proceso y respeto a su derecho a la defensa.

Oficial del fiscal Juárez. Foto: captura

Oficio del fiscal Juárez. Foto: captura

Vizcarra debe acudir el jueves 12 de noviembre

Por último, Germán Juárez recuerda que el 21 de octubre se dispuso citar a Vizcarra para que brinde su declaración indagatoria en el lugar que él decida, en su calidad de gobernante.

“Sin embargo, no se ha obtenido respuesta alguna para dicha diligencia, ante lo cual se ha tenido que levantar el acta respectiva de inconcurrencia. Con ello, el ciudadano Martín Vizcarra Cornejo viene demostrando una actitud de rebeldía frente al requerimiento fiscal que lo único que busca es esclarecer los hechos y garantizar su derecho de defensa respecto a las graves imputaciones que existen en su contra”

En esa línea, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato dispuso reprogramar la invitación al mandatario peruano para el jueves 12 de noviembre a las 10:00 a. m.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.