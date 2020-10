Abren nuevo proceso a Paola Ugaz y crece apoyo para ella

La periodista Paola Ugaz enfrenta un nuevo juicio. El director del blog La Abeja, Luciano Revoredo, la ha demandado por supuesta difamación agravada porque ella señaló que ahí la estaban difamando.

“Alegan que yo digo que es un blog difamatorio, donde me dicen cínica, mentirosa, corrupta, me acusan de comercializar uranio, de lavado de activos, de formar parte de una organización criminal, sin presentar ninguna prueba. Por solo decir que es difamatorio, el juez del noveno juzgado Rómulo Chira me abre proceso por difamación. Es decir, el mundo al revés”, reclamó Ugaz.

Mientras esto sucedía, más de 1.900 personalidades de distintos ámbitos del quehacer nacional suscribieron un documento expresando su solidaridad con la periodista, quien viene siendo víctima de acoso judicial y mediático desde que publicó, junto con Pedro Salinas, el libro Mitad monjes, mitad soldados.

Entre estas personas están los exmiembros de la CVR Rolando Ames, Salomón Lerner Febres, el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu, el economista Humberto Campodónico, el analista Hernán Chaparro, el investigador Ricardo Cuenca y el ex secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional Javier Iguíñiz.

También los periodistas Augusto Álvarez Rodrich, Claudia Cisneros, Juan Carlos Tafur, Josefina Townsend, Morgana Vargas Llosa y el excanciller Rafael Roncagliolo.

En el documento señalan que los procesos judiciales y la campaña de difamación agravada que se ha iniciado buscan destruir su reputación como periodista. Lo que da cuenta de la impune discriminación de género que existe en el país.

Y agregan que el ataque es clara represalia a su labor como periodista de investigación, tal como lo han expresado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, la Federación Internacional de Periodistas, la Asociación de Prensa Extranjera en Perú, entre otros.

Pronunciamiento

Defienden una labor en la prensa que aporta a “construir un mejor país”.

