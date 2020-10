Tribunal Constitucional: 28 de octubre es la fecha límite para la inscripción de postulantes

Según el cronograma establecido por la comisión del Congreso para la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), los postulantes tienen plazo hasta el miércoles 28 de octubre para inscribirse.

Para ello, los aspirantes tendrán que presentar su carpeta con todos los documentos que se requieren: ficha de inscripción, hoja de vida documentada, grado académico, constancia de estar inscritos en los colegios de abogados que corresponde y las declaraciones juradas que confirmen la autenticidad de sus publicaciones.

Asimismo, deberán presentar declaraciones juradas de no ser investigados , de no haber sido declarados en quiebra culposa, ni haber tenido medidas disciplinarias que impliquen su separación o destitución de la Fiscalía o de la carrera judicial, ni tener sentencia por delito doloso.

tribunal constitucional

De la misma manera, deberán certificar mediante notario que no ejercieron ningún cargo de confianza en el Gobierno actual ni que fueron inhabilitados o sancionados como abogados.

Todo lo referido será para acreditar la solvencia moral del participante. Además, no deberá aparecer en el registro de sanciones de Servir, ni de deudores de reparación civil o alimentarios.

Los postulantes podrán acercarse a la oficina de la comisión especial en el Congreso de la República para entregar sus carpetas o pueden hacerlo mediante correo electrónico. Los resultados para conocer quiénes fueron seleccionados para el concurso público se darán a conocer el 3 de noviembre.

Eloy Espinosa-Saldaña preocupado por proceso de elección del TC

El tribuno Eloy Espinosa-Saldaña informó sobre su preocupación acerca del reglamento que fue aprobado hace poco por la comisión del Congreso que verá la selección de los nuevos integrantes del TC, pues identificó ciertos vacíos que no garantizarían la elección de alguien probo para el cargo .

“Este reglamento me genera una serie de preocupaciones. Se plantea los tiempos de forma irreal. Nadie quiere quedarse en el Tribunal por siempre. Queremos que todo lo avanzado no se pierda y no se diluya por apresuramiento. Hay que elegir a los mejores de la manera más transparente”, respondió el magistrado para Tv Perú.

