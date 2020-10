Rafael Vela: “El fiscal Tello ha dicho que no necesita colaboradores eficaces y eso me sorprende”

Rafael Vela se refirió nuevamente a la discrepancia en materia competencial que se ha generado entre el Equipo Especial Lava Jato y la Fiscalía Anticorrupción por las investigaciones al presidente Martín Vizcarra.

El pasado 19 de octubre, el fiscal Omar Tello, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, señaló que un colaborador eficaz “no tendría que marcar la pauta para investigar”.

Ello en referencia los aspirantes a colaboradores eficaces que declararon ante el fiscal Germán Juárez Atoche y sostuvieron que el jefe de Estado habría recibido dinero ilícito cuando era gobernador regional de Moquegua a cambio de favorecer a consorcios en la adjudicación de proyectos.

“(Tello) ha dicho que no necesita colaboradores y eso me sorprende muchísimo porque los procedimientos de colaboraciones eficaces en las Fiscalías Anticorrupción también son muy valiosos para conseguir condenas”, dijo Vela en entrevista con Ideele Radio.

Se necesita estrategia unificada

En esa línea, el fiscal Vela resaltó que se necesita una estrategia unificada entre ambos equipos para llevar a cabo las pesquisas contra el mandatario peruano. Aclaró que el Equipo Especial no busca generar desorden.

“Esta falta de estrategia común se da porque dos fiscales que no son del mismo equipo tienen dos estrategias diferentes. Nuestra visión de especialización difiere con las Fiscalías Anticorrupción, incluso al punto de discrepar sobre el mecanismo de la colaboración eficaz”, expresó.

Aclara diferencias en investigaciones

En otro momento, el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato reiteró que la investigación de Germán Juárez es distinta a la de Elmer Chirre.

“Martín Vizcarra no tiene directamente condición de investigado en el caso del fiscal Chirre. (...) Él se basa en hechos solamente conocidos a través de medios de prensa. Por lo que su investigación solo implica la obra Lomas de Ilo”, explicó.

En cambio, el fiscal Juárez también ha incluido el caso del Hospital de Moquegua, ya que tiene conexión con los testimonios de los aspirantes a colaboradores eficaces.

“Hay varios matices relacionados con el tema y hay que determinar que no estamos en una investigación idéntica. El fiscal Juárez es el único (que hasta ahora) solo está investigando a Vizcarra ”, subrayó.

Rafael Vela, asimismo, comentó que el pasado 21 de octubre, Elmer Chirre llevó a cabo una diligencia con uno de los colaboradores. Sin embargo, esta persona le comunicó al fiscal anticorrupción que haría uso de su silencio; es decir no declararía ante él. “Chirre no tiene las declaraciones y probablemente no las va a tener”, dijo.

