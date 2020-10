Lomas de Ilo, aún es un elefante blanco y que aumentó su valor en 56%

Por: Alexis Choque/Liz Ferrer

El contrato para hacer realidad la irrigación Lomas de Ilo se firmó en 2013. La obra fue adjudicada al consorcio Obrainsa Astaldi.En ese entonces era gobernador de Moquegua Martín Vizcarra Cornejo a quien ahora se acusa de recibir un millón de soles para favorecer a este grupo empresarial.

Según el contrato, la primera etapa, que consiste en irrigar 1.500 hectáreas del desierto costero, debió culminar al año siguiente, el 2014. Sin embargo, han pasado más de seis años y los trabajos todavía no concluyeron pese a que las tierras para cultivos de agroexportación ya tienen propietarios. Según informes de Contraloría General de la República, a este consorcio le aprobaron hasta 22 ampliaciones de plazo para terminar los trabajos. El Gobierno Regional de Moquegua y su unidad ejecutora, el Proyecto Especial Pasto Grande (PEPG), dieron el visto bueno a esas demandas. El PEPG otorgó 459 días más al contratista (plazo original era 300 días), precisa el informe. Además, el contratista también logró ampliaciones por 302 días adicionales a través de arbitrajes. En total, 759 días.

Incluso ampliaciones cuestionadas por el órgano contralor. En su informe 016-2017 advierte la aprobación de estos plazos no obstante a la opinión contraria de la supervisora.

La mayoría de ampliaciones se registraron en el gobierno del gobernador Jaime Rodríguez, sucesor de Vizcarra.

No solo hubo ampliaciones en el plazo. También en recursos económicos. Al consorcio, según la Contraloría, en su informe 1842-2019, le aprobaron 16 adicionales, eso significó el encarecimiento de la obra, aumentó de 82 millones a S/144 millones 349 mil 429.

El exgerente general del PERPG, Johan Vílchez, recordó que la empresa contratista entregó la obra en 2017. Sin embargo, durante la prueba hidráulica reventaron dos válvulas de agua en los kilómetros 49 y 53, también se detectaron que las zanjas para los 63 kilómetros de tuberías, no se efectuaron de acuerdo a las especificaciones técnicas. Faltaban 30 centímetros más de profundidad. “Obrainsa cobró por hacer un trabajo a la medida, pero no lo cumplió. Si la excavación estaba a un 95%, la compactación no llegaba al 60%”, dijo.

El informe de Contraloría precisa que las obras de ingeniería tienen un avance del 99,47%, empero no funciona por la no ejecución de la obra 17.

Los trabajos integrales se recepcionaron en febrero de 2017 pero mientras no se garantice el suministro eléctrico para bombear el agua se corre el riesgo de que tuberías, válvulas y otros accesorios de distribución no sean utilizados y se pierda la inversión

El Ministerio de Agricultura ya intervino. Da asesoría técnica al gobierno regional y PERPG para destrabar la obra. Una fuente informó que los trabajos están a punto de concluirse, las aguas deberían llegar a las pampas en marzo del próximo año.

Las tierras tampoco pueden irrigarse debido al hallazgo de restos arqueológicos. Actualmente se efectúa el retiro de esos vestigios.

ARBITRAJES

Según Contraloría, Obrainsa fue favorecida con los cambios en el expediente del proyecto durante la ejecución. Eso le permitió plantear, desde 2015, varios arbitrajes por S/ 25 millones. Ganó siete procesos por S/ 17 millones.

El actual consejero regional Luis Caya señala que el 2019 el gobierno central destinó S/ 22 millones para Lomas de Ilo, de los cuales S/ 17 millones sirvieron para pagar estos laudos a Obrainsa.

En agosto de 2019, dice el consejero, se enteraron del destino de ese dinero. El directorio de Pasto Grande acordó anular estos pagos con el respaldo del Consejo Regional, Sin embargo el 31 de diciembre a pesar de ambos acuerdos, “no anulan el devengado y lo que hacen es girar el dinero, pero no a nombre de la empresa sino a una cuenta del proyecto de Pasto Grande. Eso preocupa porque reservaron la plata y se pagó cuando ya había pasado incluso la fecha de pago”, denuncia Caya.

Dice que están llanos a investigación

El vicegobernador de Moquegua, Jorge Lama Córdova, señaló que la actual gestión está dispuesta a colaborar, en la medida sea necesario, con las investigaciones sobre este caso. Agregó que por el momento no se ha solicitado ningún tipo de documentación al gobierno regional sobre el proyecto Lomas de Ilo.

