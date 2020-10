Cuellos Blancos: Pablo Sánchez se reunió con fiscales para “trabajar bajo el principio de confianza”

El fiscal supremo Pablo Sánchez, quien recientemente fue nombrado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, como coordinador general del Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puertos, expresó que tuvo conocimiento de la designación cuando se publicó la resolución en el diario El Peruano .

Pese a ello, manifestó que asume el compromiso y, en ese sentido, solicitó a Ávalos que determine cuáles son las atribuciones que tendrá en el cargo, con el fin de “establecer las facultades de decisión y autonomía funcional”, según expresó mediante un comunicado.

Sánchez indicó que esperará la respuesta de la fiscal de la Nación para emprender acciones coordinadas. De todos modos, aceptó el encargo de la coordinación. “No rehúyo a los retos y me comprometo a realizar los mayores esfuerzos, junto al equipo que me acompaña en la Primera Fiscalía Suprema Penal", destacó.

“Fiscales se han comprometido a trabajar en equipo”

Sánchez Velarde expresó, además, que las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, que conforman el Equipo Especial del caso Cuellos Blancos, estuvieron dispuestas a continuar con las investigaciones de manera óptima.

“ Ambas fiscales se han comprometido a trabajar por la institución, en equipo y bajo el principio de confianz a”, sostuvo.

Por otro lado, encargó al fiscal adjunto supremo Martín Salas que le dé seguimiento permanente al cumplimiento de los objetivos planteados por su despacho.

PUEDES VER Richard Swing entregó sus pasaportes a las autoridades, según su abogado

Nuevo rumbo en el Equipo Especial

Asimismo, precisó que, dado que el caso es de suma importancia y que requiere de agilidad en los trámites, tuvo una junta con las letradas que conforman el grupo de trabajo para fijar una estrategia.

“Convoqué una reunión con las fiscales provinciales que son parte de este Equipo Especial. Estableciendo una reasignación de carpetas aceptadas por las señoras fiscales y estableciendo un cronograma de trabajo con plazo determinado para resultados. Solicitándoles el cumplimiento de algunos objetivos para diciembre de este año ”, se lee en el documento.

Los Cuellos Blancos del Puerto, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.