Designan a Pablo Sánchez como coordinador general del Equipo Especial en caso Los Cuellos Blancos

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, designó al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde como coordinador general del Equipo Especial para el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

En efecto, el Ministerio Público oficializó este jueves 1 de octubre la designación del exfiscal de la Nación como nuevo coordinador de los despachos fiscales que integran a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao. En adelante, él cumplirá el trabajo que venía realizando la fiscal Sandra Castro Castillo .

PUEDES VER Fiscal Sánchez contestó solo 4 de 52 pedidos de información de Fiscalía Suprema sobre Cuellos Blancos

Cabe recordar que Sandra Castro reemplazó a Rocío Sánchez en la coordinación del Equipo Especial, luego de que esta última denunciara una supuesta presión para entregar los documentos, pues, según su parecer, las investigaciones respondieron al orden correspondiente.

“Sí (evalúo renunciar), porque para mí, mi tranquilidad y mi familia son primero. Yo no me aferro a los cargos. Si no necesitan que trabaje aquí, que me lo digan y yo honrosamente me retiro”, declaró en Canal N el pasado 24 de setiembre.

Fue la misma Zoraida Ávalos quién designó a Sandra Castro el pasado 9 de setiembre debido a que existía “una gran cantidad de hechos a investigar, sino también por la cantidad de personas involucradas, pues comprende a particulares y funcionarios de distintas instituciones públicas”.

Por su parte, Sandra Castro explicó que, al asumir funciones, encontró que personas que han sido señaladas como participantes de la organización criminal gozan de plena libertad debido en gran medida a la tardanza de las pesquisas.

“Actualmente existen muchas personas que son parte de la organización criminal y están libres sin ser investigados. Ahora, con este refuerzo con dos equipos más y una coordinación, se completarán, por ejemplo, los operativos que desde hace más de 2 años no se ejecutan en el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’”, manifestó a La República.

PUEDES VER Cuellos Blancos: cuatro aspirantes a colaboradores eficaces en riesgo de retirarse

Es importante precisar que esta designación de Pablo Sánchez se dio a conocer a la Presidencia del Poder Judicial, la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, y la Presidencia de Junta de Fiscales Superiores del Callao.

Asimismo, a la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, la Gerencia General, la Oficina Central de Tecnologías de la Información, la Oficina General de Potencial Humano, la Oficina de Registro y Evaluación de los Fiscales, y los fiscales designados para los fines pertinentes.

Oficializan a Pablo Sánchez como nuevo coordinador general del Equipo Especial en caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Los Cuellos Blancos, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.