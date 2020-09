Ana Neyra: “Esta elección (del Tribunal Constitucional) llega en un momento complejo”

La ministra de Justicia, Ana Neyra, conversa con La República sobre el balance de las reformas aprobadas en el Congreso y el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

¿Está conforme con las reformas que aprobó este Congreso y que regirán para las elecciones generales 2021?

Se ha comenzado con las reglas aplicables para la elección del próximo año. En esa línea, se logró lo que tiene que ver con las candidaturas, con lo de impedimentos para que personas condenadas en primera instancia no puedan postular. Hubiera sido importante la eliminación del voto preferencial.

Con la continuidad del voto preferencial, ¿qué va a pasar con la elección del nuevo Congreso? ¿Habrá paridad y alternancia?

Esta es una nueva regla que la vamos a ver aplicada en la próxima elección y cómo impacta conjuntamente con el voto preferencial. En un esquema en el que tenemos ubicados hombres y mujeres.

Se lo pregunto porque aquí hay más hombres elegidos y hay congresistas que dicen ser hijos del voto preferencial.

No había consenso político (en el Congreso). Me hubiera parecido importante que se hubiera puesto en la agenda (del Pleno), al menos de manera expresa, para su debate. Como tú recordarás, en ningún momento hubo ni siquiera ese debate. Esa fue una decisión que no permitió que sea la totalidad del Pleno la que tome la decisión.

El Congreso también aprobó que para este proceso que se mantengan las elecciones internas con asamblea de delegados. La experiencia evidencia que esto solo permitió elegir a las cúpulas de los partidos políticos.

Habrá que estar atentos al proceso de elección de candidatos. Y sobre todo en candidatos presidenciales. Es el JNE quien recibe el acta de selección de candidatos y tendrán que verificar si el proceso de democracia se ha realizado. La participación de los organismos electorales será importante.

Sobre el tema de financiamiento, los partidos infractores serán suspendidos hasta que resuelvan su proceso, pero el texto original proponía la cancelación de la inscripción para el infractor.

El problema que tenemos es que ningún partido hasta la fecha ha pagado su multa sobre incumplimiento (de la ley) de financiamiento político. Como la ONPE no podía cobrar coactivamente, los partidos judicializaban el cobro. Faltaban mecanismos, ahora ya hay sanciones. La suspensión puede ser un impacto grande en términos de funcionamiento.

Hay una reforma pendiente: la inmunidad parlamentaria. Como Minjus, ¿han tenido acercamientos con el Congreso? Porque esta ley está pendiente de segunda votación en el Pleno y la fórmula aprobada en julio es cuestionada.

Vamos a conversar con las bancadas para saber cuál es su opinión sobre este texto y qué es lo que van a hacer. Yo misma conversaré con el presidente de la Comisión de Constitución (Omar Chehade) para ver ese tema.

Mañana, (hoy) la Comisión Especial del Congreso aprobará un reglamento para la elección de magistrados del TC, ¿qué opina sobre este proceso?

Pareciera que los comentarios (de la sociedad civil) que se han presentado solo se van a dar cuenta en la comisión y no se van a tomar en cuenta para el nuevo reglamento. Espero que eso no sea así. Nosotros queremos invocar al Congreso a que analicen estos aportes (..) es importante que sean tomados en cuenta.

¿El Congreso no es juez y parte al elegir a los magistrados del TC, en medio de una demanda competencial con el Ejecutivo por la moción de vacancia presidencial?

Lo que pasa es que en el sistema jurídico peruano está diseñado que quien elige a los magistrados es el Congreso. Lo que sí es cierto es que esta elección llega en un momento complejo. Pero también es cierto que tenemos seis magistrados con mandato vencido.

