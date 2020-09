Frente Amplio buscará aprobar proyecto que prohíbe a investigados presidir comisiones del Congreso

El congresista José Luis Ancalle, de la bancada del Frente Amplio, refirió que, en caso de que el parlamentario Edgar Alarcón no sea retirado de la Comisión de Fiscalización, solicitarán la aprobación del proyecto de ley que prohíbe a investigados presidir los distintos grupos de trabajo del Congreso de la República.

“Exigiremos la rapidez para la aprobación del proyecto de ley, que nos permite modificar el Reglamento a través de una resolución legislativa, y seguiremos siendo bastante confrontacionales respecto a qué acciones se toman dentro del Congreso”, sostuvo en declaraciones con La República.

Ancalle Gutiérrez subrayó que, pese a que dicha iniciativa la presentó en mayo de este año, cuando se conformó el grupo, no consiguió ninguna respuesta hasta la fecha.

“Nosotros votamos en contra de la decisión de la comisión (de elegir a Alarcón como presidente). En vista de que no ha recogido la preocupación de los demás congresistas, buscamos mecanismos legales para que no se presenten estas circunstancias, pero entendemos que no hay prioridad en otras comisiones para que sea aprobado el proyecto de ley”, manifestó.

Cuestionamientos a Edgar Alarcón

Cuestionó también el accionar de Alarcón ante los audios difundidos que involucraban presuntamente al presidente Martín Vizcarra por, según dijo, la preferencia brindada a Karem Roca sobre Richard Cisneros para brindar sus testimonios.

“Por todas esas circunstancias que se han presentado, pensamos que no se va a llevar de manera objetiva. A eso se aúna los antecedentes que tiene como excontralor y las tres acusaciones constitucionales que ya están en el Congreso de la República”, expresó.

Además, señaló que la designación del parlamentario de Unión Por el Perú, conociendo su historial, fue por la inmunidad que goza Alarcón y por una decisión de los demás legisladores.

PL que prohíbe a investigados presidir comisiones del Congreso

El proyecto de ley en cuestión está enfocado en “ garantizar el desempeño de funciones probo, efectivo y eficaz de este Poder del Estado ”, según el documento.

Se busca la modificación del artículo 20 del Reglamento del Congreso, de modo que parlamentarios que atraviesen procesos penales o administrativos no conformen las comisiones, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente o el Consejo Directivo.

El proyecto de ley 5106 busca que ningún parlamentario investigado presida comisiones o la Mesa Directiva del Congreso. Captura: PL 5106/2020-CR

Moción de censura contra Alarcón

El pasado 17 de setiembre, el Frente Amplio y el Partido Morado presentaron una moción de censura contra Edgar Alarcón. La iniciativa argumenta que el excontralor “no tiene autoridad moral para llevar adelante un caso referido a la corrupción”, ya que se encuentra investigado por los delitos de lavado de activos, abuso de autoridad, peculado doloso, entre otros.

Hasta el momento, la moción no recibió apoyo de otras bancadas. Sin embargo, Ancalle espera que al ser debatida en la próxima sesión del Pleno, obtengan el respaldo de otros parlamentarios.

