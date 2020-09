Congresista Burga exhorta a ministro Incháustegui a dar nombres de quiénes lo contactaron

Tras el anuncio del ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, de que unos allegados al partido de Acción Popular se comunicaron con él para manifestarle de que era unos de los elegidos para conformar el gabinete de “transición” que dirigiría Manuel Merino, el parlamentario Ricardo Burga solicitó pruebas de dicho pronunciamiento.

Desde sus redes sociales, el vocero alterno de la bancada de la lampa, pidió las explicaciones de lo expresado el último lunes. “Le exijo al ministro Miguel Incháustegui que diga los nombres de quiénes se han comunicado con él, sobre todo que muestre las pruebas correspondientes”, dijo.

Le EXIJO al ministro Miguel Incháustegui que diga los nombres de quiénes se han comunicado con él, sobre todo que MUESTRE las PRUEBAS correspondientes. BASTA DE TIRAR LA PIEDRA Y ESCONDER LA MANO. @ucinoticias_pe @noticiAmerica @PTV_Noticias @exitosape — Ricardo Burga Congresista (@ricardoburgaap) September 15, 2020

Más temprano, Incháustegui había declarado para Latina, así como en su cuenta de Twitter, que había sido contactado por personas cercanas a la agrupación política para que formase parte de un nuevo gabinete de prosperar la vacancia al presidente Martín Vizcarra.

“El viernes en la mañana yo he recibido dos mensajes de dos personas cercanas al partido de Acción Popular que están vinculados al Congreso. En uno de estos mensajes me ha conminado a que reflexione, en memoria de mi padre, para que evalúe bien la situación y tome la mejor decisión. Me recordó el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski”, detalló.

Agregó que en un segundo mensaje le expresaron: “que no me preocupe, que lo que va a haber es un gabinete de transición y que algunos de los miembros del actual se van a quedar y que en mi caso, porque en mi padre fue del partido de Acción Popular, no habría ningún problema”, precisó el ministro.

El abogado de 50 años no reveló los nombres de los personajes que lo buscaron; sin embargo, se atrevió a mencionar que uno de ellos le envió una fotografía desde el despacho del presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, junto a otros representantes.

