Vacancia presidencial: las claves de la moción admitida por el Congreso contra Martín Vizcarra

El Gobierno ha presentado, este lunes 14 de septiembre, una demanda competencial al Tribunal Constitucional (TC) ante la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, que será debatida por el Congreso. Con ello, se busca que el organismo constitucional más importante del país establezca cómo se debe interpretar la causal por incapacidad moral permanente que se le busca imputar al mandatario.

Como se recuerda, la moción de vacancia presidencial se presentó el pasado jueves, iniciando así el procedimiento que establece el artículo 89-A del reglamento del Congreso. Al día siguiente, el Pleno debatió si sería admitida al debate, hecho que se concretó con 65 votos a favor, 36 en contra, y 24 abstenciones. Tras esto, la Junta de Portavoces definió que la sesión para debatir y votar la separación de Martín Vizcarra como jefe de Estado se realice el próximo viernes 18 de septiembre a las 10.00 a. m.

¿Por qué se inició el pedido de vacancia presidencial?

Los hechos que precedieron al pedido de vacancia presidencial iniciaron el último jueves, cuando el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, presentó grabaciones que involucrarían al presidente Martín Vizcarra en el caso de las contrataciones irregulares del Estado con Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’.

En la primera de las escuchas, se oye al mandatario dialogar con Karem Roca y Miriam Morales sobre detalles referidos al caso Richard Swing, mientras que en el segundo audio, el presidente Martín Vizcarra discute con Roca sobre su renuncia en referencia a los mencionados acontecimientos.

Por su lado, en el tercer clip, la exasistente de Vizcarra conversa con Richard Cisneros; ambos señalan que el mandatario los traicionó y que “conocen muchos secretos” de él.

¿Qué bancadas apoyaron admitir la moción de vacancia?

Para que se admita la moción de vacancia, se necesitaban solo 52 votos. Al final, 65 congresistas respaldaron la iniciativa. A favor, votaron en bloque los legisladores de Alianza para el Progreso (APP), Unión por el Perú (UPP) y Podemos Perú.

Por su parte, en Acción Popular votaron 16 a favor, 4 en contra y 3 se abstuvieron. Desde Fuerza Popular, solo 3 congresistas estuvieron a favor, 9 en contra y 1 se abstuvo. En el Frente Amplio, 3 votaron en contra y hubo 4 abstenciones. En Frepap, 14 votaron en abstención y solo figuró un voto en contra. Finalmente, el Partido Morado y Somos Perú votaron en contra, acumulando así 18 votos, 9 de cada bancada.

¿Qué dijo Vizcarra sobre los audios difundidos por el Congreso?

En su mensaje a la Nación del jueves 10 de septiembre, Martín Vizcarra dijo que lo único ilegal en el caso era la grabación, aludiendo a que ese tipo de acciones son propias de “prácticas montesinistas”. “No voy a negar la conversación, pero fueron formas internas de coordinación”, subrayó.

Sobre la vacancia presidencial, el mandatario detalló: “Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. No voy a renunciar, yo no me corro”. Además, apuntó a quienes lo acusan y lo buscan sentenciar. “Quiénes están detrás de todo esto y cuáles son sus intereses. ¿Se puede permitir esto en una democracia?”, reflexionó. “El país ha sido testigo de un vil intento de desestabilizar el Gobierno”, finalizó.

¿Qué medidas tomará el Ejecutivo ante el pedido de vacancia?

A partir de las 9:00 a. m. de este lunes 14 de septiembre, el Gobierno ha presentado una demanda competencial al Tribunal Constitucional (TC) frente a la moción de vacancia del mandatario Martín Vizcarra, que se ha admitido por parte del Congreso el último viernes.

