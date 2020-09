Vacancia presidencial: Congreso contratará a tres abogados por demanda ante el TC

El Congreso de la República se prepara para la demanda que interpondrá el Ejecutivo este lunes 14 de septiembre contra la moción de vacancia presidencial que se intenta interponer al presidente Martín Vizcarra.

En la última reunión de la Junta de Portavoces, se anunció que el Parlamento contratará a tres abogados, quienes los asesorarán frente al proceso que se seguirá en el Tribunal Constitucional.

Se tratarían de Domingo García Belaunde, Enrique Ghersi y Aníbal Quiroga, expertos en derecho constitucional.

En diálogo con RPP, Lenin Checco señaló que dicha decisión se antepuso a la creación de una comisión investigadora de los audios que involucrarían al jefe de Estado. La propuesta del Frente Amplio solo obtuvo 38 votos a favor.

“A priori, en Junta de Portavoces estamos viendo que no hay interés de ahondar la investigación. No sé quién está asesorando en la Mesa Directiva. Han contratado a tres abogados, esperamos que realmente no sea para ahondar la crisis, sino para solucionar los problemas”, manifestó el vocero del FA.

Audios de Martín Vizcarra

Las grabaciones presentadas por el congresista Edgar Alarcón el pasado jueves 10 de septiembre provocaron que horas después se presente una moción de vacancia presidencial contra Vizcarra Cornejo.

Ese mismo día, el mandatario peruano reconoció que sí tuvo dichas conversaciones, referidas al caso Richard Swing, y que tenía conocimiento de los audios desde finales de julio. No obstante, calificó como ilegal que hayan interceptado sus comunicaciones.

Por otra parte, ante el intento de vacar al presidente, el Ejecutivo anunció que interpondrá una demanda competencial y medida cautelar contra la moción del Legislativo.

“Confiamos que el Tribunal Constitucional comprenda la urgencia en la que nos encontramos y pueda tomar una decisión lo antes posible”, dijo la titular de Justicia, Ana Neyra, el sábado 12.

Congreso de la República, últimas noticias:

