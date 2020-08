JNE avala propuesta sobre pago y descanso remunerado para miembros de mesa

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respaldó una propuesta para que los miembros de mesa reciban una retribución, que asciende a 86 soles, y un descanso remunerado, aplicable para trabajadores de sector público y privado, por su obligación electoral.

La finalidad de esta iniciativa, que forma parte del anteproyecto de Código Electoral 2020, es garantizar que la ciudadanía acuda a cumplir funciones y que las mesas estén instaladas a tiempo.

Para acceder a dichos beneficios es requisito que la persona presente la acreditación de capacitación, así como de la participación en el día de las elecciones.

El JNE prevé que, con esta propuesta, los ciudadanos elegidos tendrán una mejor predisposición para también acudir a las capacitaciones. Esto implicará que cada etapa de la votación se desarrolle adecuadamente. Incluso, si llegase a ocurrir alguna impugnación, estarán mejor preparados para resolverla en primera instancia.

ONPE a favor de propuesta

Por su parte, el jefe electo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, indicó que la institución buscará que el Congreso apruebe una ley para otorgar una remuneración a los miembros de mesa en las elecciones de 2021.

“No hay forma de poder mantener este sistema perverso de pedirle a un miembro de mesa que esté sentado 8 horas -ahora 12- más la instalación y el escrutinio, con el único incentivo de un día libre, cuando todo el mundo sabe que el 80% del país vive en la informalidad y que el día que no se trabaja no se come. Por eso, hay que buscar el compromiso del MEF de un pago directo”, expresó en diálogo con La República.

Respecto al tema electoral, Corvetto también refirió que una de sus primeras acciones como jefe de la ONPE será solicitar una reunión con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, para establecer los protocolos de salud que se aplicarán en las elecciones del 2021.

Asimismo, planteará que la franja electoral se extienda de 28 a 45 días para que los partidos políticos accedan a los medios de comunicación. En cuanto al financiamiento irregular de las agrupaciones, explicó que la Comisión de Constitución debe hacerse cargo y modificar el artículo 35 de la Constitución.

