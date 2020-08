Acción Popular rechaza desinformación de Orlando Arapa y podría ser investigado en Ética

La bancada de Acción Popular rechazó las “sorpresivas” e “irresponsables” declaraciones del legislador Orlando Arapa, quien desinformó, en diálogo con una emisora radial de Puno, sobre unas avionetas que “estarían esparciendo el nuevo coronavirus”.

“Estos días hemos recibido muchas llamadas telefónicas de las provincias de Azángaro, El Collao, San Román, Moho, nos han llamado nuestros hermanos y nos han dicho que, probablemente, estarían circulando avionetas y drones que estarían esparciendo el coronavirus”, expresó Arapa Roque.

PUEDES VER: Gobierno amplía estado de emergencia hasta el 30 de setiembre

El testimonio del parlamentario, quien no mostró ninguna prueba que lo respalde, recibió severos cuestionamientos y fue rechazado por Acción Popular, bancada a la que Orlando Arapa pertenece.

“La bancada expresa su frontal rechazo ante las sorpresivas e irresponsables declaraciones vertidas por el congresista Orlando Arapa (...) El grupo parlamentario hace un llamado a la tranquilidad y responsabilidad para no generar histeria colectiva en la población de dicha zona. Lamentamos estas declaraciones de índole y valoración personal, vertidas por el parlamentario”, expresó el comunicado.

De igual forma, Ricardo Burga, portavoz alterno de Acción Popular, lamentó las declaraciones de su homólogo que “no tienen ningún sustento, ni técnico ni científico”. “Lo único que está causando es pánico en la población”, acotó.

Consultado sobre una eventual sanción que aplicaría la bancada contra Orlando Arapa, resaltó que esperarán que termine la semana de representación parlamentaria y se reunirían entre el próximo lunes 31 o martes 1 para discutir el tema.

Ética podría investigar a Orlando Arapa

Mirtha Vásquez (Frente Amplio), vicepresidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, comentó que, tras revisar la totalidad de las declaraciones, se podría determinar si hubo o no indicio que Arapa emitió “declaraciones alarmistas que generan zozobra en la población”. “[Entonces] corresponde investigar porque una autoridad en estos momentos de pandemia tiene que ser muy responsable con la información que va dando”, continuó.

“Las autoridades tienen que ser muy responsables para evitar que se genere un clima de mayor incertidumbre. Tengamos en cuenta que una de las cosas que más se está necesitando es la falta de información certera. Ahora se está generando una situación de pánico en los lugares donde la pandemia se está expandiendo, por ejemplo Puno, lo que debemos generar más bien es información responsable”, exclamó Vásquez.

Además de lo dicho por Orlando Arapa, la vicepresidenta de Ética Parlamentario lamentó hechos que ponen en peligro a la población, como el evento organizado por el congresista Walter Ascona (APP), donde se abordaría sobre el dióxido de cloro y el biomagnetismo contra la COVID-19.

“Toda información que no tenga un sustento técnico, que no esté autorizada por el Ministerio de Salud no se debería dar. Deberíamos abstenernos como autoridades de ir difundiendo desinformación porque podemos poner en riesgo la salud de las personas”, concluyó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.