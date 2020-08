RMP sobre estrategia del Gobierno: “El enfoque militar no sirve” [VIDEO]

La Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo han planteado un cambio de estrategia para combatir la pandemia de la COVID-19, la cual pretende trabajar de la mano del Gobierno.

Rosa María Palacios indicó que el Estado continua con el mensaje de unidad nacional, sin embargo, dijo que las medidas son verticales, pues el Gobierno ha decidido que servicios prestar, mientras que los ciudadanos solo han acatado las disposiciones.

“Iniciativas privadas y no gubernamentales han tenido que sustituir a la ausencia del Estado. El problema es que el Gobierno no quiere trabajar con esas iniciativas individuales ahí no quiere unidad (...) No se quiere tener ninguna relación con el sector privado”, comentó.

La abogada resaltó que para buscar unidad se tiene que convocar y no excluir. Asimismo, sostuvo que para comenzar el cambio el gobierno de Martín Vizcarra debe de aceptar e identificar los errores cometidos durante el estado de emergencia por el coronavirus.

Por ejemplo, las largas colas en el Banco de la Nacional generadas por el Bono Familiar que, pese a ser un foco de propagación del virus, el Estado sigue con la misma estrategia. La conductora de RTV aseguró que una alianza con la banca privada hubiera solucionado el problema.

“¿Por qué no se ha hecho eso en cinco meses? Porque no se ha reconocido el error y porque no se quiere reconocer que esto está mal.

Por otro lado, se refirió al premier Walter Martos, quien descartó el uso de los cercos epidemiológicos, lo cual, para RMP, responde a una estrategia militar que consiste en visitar un área geográfica, repartir medicamentos y alimentos, es decir, una lógica de ayuda más no de derechos.

“Después que se retiran la estrategia fracasa porque en esta enfermedad tienes que hacer un monitoreo de varias semanas (...) El enfoque militar no sirve, el turismo con curita tampoco sirve. Lo que se necesita es un cambio de estrategia que acoja todas las iniciativas privadas, las canalice y las entienda”, manifestó.

