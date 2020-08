Vizcarra dedica una carta por el Día del Niño: “Con su apoyo saldremos adelante”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dedicó una carta a los infantes del Perú en el marco del Día del Niño. En la misiva, el jefe de Estado expresó su agradecimiento por el “permanente aliento” e indicó que con su esfuerzo el país logrará ser próspero.

“Queridos niños y niñas: gracias por su permanente aliento, estoy seguro de que con su apoyo saldremos adelante”, manifestó el mandatario a través de sus redes sociales.

Queridos niños y niñas: gracias por su permanente aliento, estoy seguro que con su apoyo saldremos adelante. pic.twitter.com/CJBbwusIZP — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) August 16, 2020

Cabe recordar que Vizcarra Cornejo envió el mensaje con ocasión de conmemorarse, este domingo 16 de agosto, el Día del Niño, celebración que tiene como objeto la promoción del bienestar y los derechos de los infantes.

En el Perú, la conmemoración fue institucionalizada en 2002 luego que el Congreso de la República estableció, mediante la Ley N° 27666, que se celebrara a la infancia peruana cada segundo domingo de abril.

Previamente, la mencionada celebración anual fue promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tiene como origen la devastación que padecieron los niños durante la Primera Guerra Mundial.

Durante el mencionado conflicto bélico, diversas naciones se enfrentaron en distintas zonas del mundo. Las consecuencias, no obstante, no fueron solo para los ejércitos, sino también hacia civiles que no participaron en la guerra.

En ese sentido, la ONU, en 1954, tomó en cuenta los derechos de los niños y recomendó destinar “un día a fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo, y promover su bienestar con actividades sociales y culturales”.

Luego, el 20 de noviembre de 1989, se proclamó la Convención de los Derechos del Niño. Conforme a la ONU, este es “un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo”.

