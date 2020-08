Acusan a José Luna Morales de firmar cheques de S/ 128 para liquidar a exdocentes de Telesup

Seis exdocentes de la universidad privada Telesup y del instituto Telesup, empresas de la familia Luna, denunciaron haber recibido el pasado sábado cheques de liquidación por el monto de 230, 170 y 128 soles por los servicios prestados en dicha casa de estudios.

De acuerdo a un reportaje de Cuarto Poder, estos profesores denunciaron que fueron invitados a recibir dichos montos luego de que acusaran a la familia del congresista José Luna Morales de no pagarles utilidades, ni CTS por dictar clases en dicha casa de estudios hasta diciembre del 2019.

“La universidad (Telesup) no me ha pagado ni un sol porque me dicen que no merezco beneficios sociales, porque soy tiempo parcial […] En Instituto Telesup me han pagado 188 soles, y en el nuevo instituto, 81 soles”, manifestó Benjamín Bazán Cornetero, ex docente de la universidad y el instituto Telesup.

Asimismo, Demetrio Benavides Pantoja, otro profesor que cobró su liquidación por enseñar en Telesup, señaló que tampoco le reconocieron sus utilidades. “La universidad me liquida con 232 soles, y la otra, por 128 soles. Estamos hablando de seis años”, exclamó

De igual manera, Bazán Cornetero asegura que la empresa debía pagarle más S/. 4.000 incluyendo las utilidades que le debían por los seis años de servicios. No obstante, al momento de cobrar su cheque se dio con la sorpresa de que no era acreedor de dichos beneficios sociales.

“La liquidación que me corresponde es más de 4 mil soles […] Es una vergüenza, para una institución en la que he trabajado tantos años. Me siento muy golpeado por el maltrato. No deben maltratar de esa manera a un docente. Un docente no merece estos pagos por tantos años de servicios”, lamentó.

Otro agraviado es Fredy Usquiano Estrada quien enseñó por más de diez años en la universidad de José Luna Gálvez, investigado por recibir dinero de Odebrecht, y a quien le depositaron 800 soles en efectivo luego de hacerle esperar “ahí en la puerta”.

“Yo veo en los estados de cuenta de los aportes a la ONP que los primeros meses del año 2013 no han sido depositados. Eso me perjudica en el récord que tengo”, expresó Usquiano.

Estos tres docentes son algunos de los que el sábado recibieron dinero en efectivo. Sin embargo, otro grupo de colegas suyos —que fueron convocados la semana anterior— les pagaron con cheques emitidos por la universidad privada Telesup.

Estos cheques llevaban la firma, como gerente general de Telesup, del congresista de Podemos Perú e hijo de José Luna Gálvez, el propietario de Telesup, José Luis Luna Morales, quien fue denunciado por sus trabajadores por depositar aportes de AFP y ONP en sus empresas.

Según el dominical dos de estos cheques no tienen fecha de agosto, sino de febrero y de abril pasados.

Uno de ellos, fue cobrado el lunes 10 de agosto en el Scotiabank. Lo que indicaría que, por lo menos ante dicho banco, los poderes Luna Morales como representante de la universidad, aún se encuentran vigentes.

Este hecho confronta lo señalado por el parlamentario. Él afirmó que desde el 2019 cortó vínculos con Telesup.

Giannino Corvetto Castro, magíster en Educación, sostiene que solo le depositaron 1.302 soles por el periodo 2019 II. Aunque, precisó que en el 2019-I el pago salió algo de 3 mil o 4 mil soles.

“En este último ciclo, sí. No han puesto las utilidades que nos deben del 2018 y 2019. Lamentablemente, yo he estado cuadrando con mi otro documento de liquidación, y no cuadran los costos”, contó en el reportaje.

Por otro lado, el domingo pasado, el congresista Luna Morales, a través de su abogado Miguel Pérez Arroyo, explicó que ya no tenía nada que ver con la universidad ni con las otras empresas del consorcio familiar que él gerenciaba. Sin embargo, el cobro de este cheque por uno de los docentes con su firma, el 10 de agosto, lo contradice.

Por su parte, la universidad Telesup, comunicó que José Luis Luna Morales renunció al cargo de gerente general el 1 de febrero del 2020, después de las elecciones congresales 2020.

Sin embargo, el 2 de febrero, un día después de su renuncia, Luna Morales firmó el cheque emitido a nombre del docente Giannino Corvetto, el mismo que fue cobrado el lunes 10 de agosto.

“Los Registros Públicos dejaron de trabajar y la atención fue nula hasta agosto. Recién en este mes, Registros Públicos y notarías empezaron a trabajar. Por ello, los poderes de José Luis Luna han seguido vigentes, porque su exclusión de la Universidad Telesup no se registró sino hasta después de ser apartado de su cargo”, indicó la defensa legal de Luna al ser consultado por Cuarto Poder.

