Comisión de Ética evaluará reconsideración de votación que archivó denuncia contra José Luna

La Comisión de Ética Parlamentaria evaluará este viernes 14 el pedido de reconsideración de la votación con la que se archivó la denuncia en contra del congresista José Luna Morales, integrante de la bancada de Podemos Perú, por presuntamente no haber cumplido con algunos derechos sociales de sus trabajadores.

El mencionado requerimiento fue presentado por la vicepresidenta de este grupo de trabajo, Mirtha Vásquez, de Frente Amplio, quien señala que se debe tener en cuenta si el legislador Aron Espinoza, de Podemos Perú, podía emitir su voto en esa sesión, ya que, según manifestó, no estaba acreditado.

PUEDES VER Congresista Apaza pide reconsiderar denegatoria de licencia de universidad en la que estudió

“Como lo advirtió la secretaria técnica, el congresista Aron Espinosa aún no era incorporado en ese momento a nuestra comisión, porque la Mesa Directiva aún no había notificado el cambio. [...] Entonces, debido a eso, nosotros creemos que no debió emitir aún votación especialmente en un caso como este que involucra a una persona de su mismo partido”, declaró Vásquez a RPP.

El pasado sábado 8 de agosto, esta comisión evaluó una serie de informes elaborados por su secretaría técnica, entre ellos, el que recomendaba investigar a Luna Morales por supuestamente no haber depositado en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) el dinero que descontaba a sus trabajadores.

PUEDES VER Juicio contra congresista Humberto Acuña se retrasa por nuevo recurso legal

Sobre esa acusación, el parlamentario señaló que “nunca” tuvo un cargo administrativo ni gerencial en las empresas involucradas, pero que, “al tomar conocimiento” de la denuncia periodística sobre el tema, intervino para que se ejecute el pago de “forma inmediata”.

“Soy accionista de la empresa, pero no cumplo ninguna función administrativa en ella. Desde julio del año pasado me he ido alejando poco a poco de las empresas de mi grupo económico, debido a que comencé a tener una vida política”, declaró en aquella oportunidad a RPP.

La votación que archivó la denuncia fue la siguiente: 3 votos a favor y 4 en contra.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.