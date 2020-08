Citan a padre de María Antonieta Alva en la Comisión de Fiscalización para este viernes

La Comisión de Fiscalización, presidida por Edgar Alarcón, acordó citar a Jorge Alva Hurtado, padre de la ministra María Antonieta, para que responda sobre sus vínculos con la empresa “Hidroenergía Consultores en Ingeniería”, que en noviembre contrató con el Estado por un millón y medio de soles.

Además del actual rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), el grupo de trabajo invitará a María Elizabeth Barrios Alvarado; hermana de la titular de Comercio Exterior, Rocío Barrios.

A la familiar de la jefa del Mincetur se le preguntará sobre su contrato con la Municipalidad del Callao para la adquisición de uniformes en el año 2019.

Tanto Alva Hurtado como Barrios Alvarado asistirían este viernes 14 de agosto a la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización.

Sobre el padre de María Antonieta Alva

A inicios de julio, un reportaje de América TV señaló que dos meses después de que María Antonieta Alva juró como titular del MEF, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) le otorgó la buena pro al Consorcio Geoservice – Hidroenergía para que brinde servicios de consultoría por S/ 1.557.000.

Cabe resaltar que Jorge Alva Hurtado y Jorge Alva Luperdi, padre y hermano de la ministra, figuran como accionistas de esta empresa.

No obstante, Alva Hurtado ha desmentido que tenga una relación con la empresa que hizo dicho contrato con el Estado.

“Quiero aclarar que me desvinculé de la empresa en 2015 y no tengo injerencia en sus asuntos desde ese momento ni recibo ingresos de su empresa desde 2014. He iniciado un juicio que continúa en curso. Ni yo, ni mi familia, tenemos conocimiento de sus contrataciones debido, justamente, a que estoy en juicio con ellos”, aclaró mediante un comunicado.

