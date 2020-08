Parlamento aprueba reglas excepcionales para comicios del 2021

El Pleno del Congreso aprobó ayer las reglas de juego que tendrán vigencia para las elecciones generales del 2021, incluyendo el sistema de democracia interna a través de los delegados o cúpulas de los partidos.

Según el texto aprobado, los partidos que participen en la próxima contienda tendrán la opción de elegir entre el sistema de delegados o cúpulas, o el mecanismo de un afiliado, un voto, para el desarrollo de sus elecciones internas donde definirán los nombres de sus candidatos.

Hasta ayer, Mirtha Vásquez, del Frente Amplio, insistió en regular solo el sistema de un afiliado, un voto, “por ser más democrático”. También Gino Costa apuntó que el Partido Morado hubiera preferido únicamente este mecanismo. María Retamozo expresó que el Frepap respaldaría esta propuesta si se lograba un consenso.

Sin embargo, en el Pleno de ayer mantuvieron su postura a favor del sistema de delegados o cúpulas las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú, Unión por el Perú (UPP) y Somos Perú.

Intento de retroceso

Al contrario, ayer en el Pleno creció la propuesta desde algunas bancadas para mutilar la participación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de los actos de democracia interna.

Tal pedido fue formulado por los legisladores José Vega Antonio (UPP), Carlos Almerí (Podemos Perú) y Rennán Espinoza (Somos Perú).

Ya al momento de la votación, estas tres bancadas optaron por la abstención, dejando en claro su oposición a la participación de los organismos electorales. Fuerza Popular también está en contra de la intervención de la ONPE. Los miembros de este grupo votaron en abstención, cuando se decidió la exoneración de la segunda votación.

De hecho, el texto aprobado contempla que la ONPE se encargará de reglamentar los procedimientos de democracia interna. Asimismo, los delegados tendrán que ser elegidos mediante votación universal de los militantes, a diferencia de las elecciones pasadas.

Las otras reglas

El texto aprobado ayer también establece que los aspirantes a la presidencia o el Congreso que actualmente no militan en un partido puedan afiliarse a uno hasta el 30 de setiembre.

Asimismo, las organizaciones políticas que aún no tienen inscripción legal deben concretar este trámite máximo hasta el 30 de setiembre. Si no logran hacerlo, no podrán participar en la contienda electoral. De este modo, el Congreso retrocedió en su intento de cerrar la cancha en cuanto a participantes para la contienda del 2021.

Un aspecto que genera controversia tiene que ver con las hojas de vida. Y es que los candidatos ya no tendrían que consignar la información sobre sus propiedades a modo de declaración jurada, sino el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tendría que extraer dicha información de la Sunarp. Esto ha sido cuestionado por el JNE.

Elecciones 2021 – reglas de juego:

1. Democracia interna. Partidos decidirán si optan por el sistema de delegados (cúpulas) o un afiliado, un voto.

2. Organización: ONPE y JNE participan de manera obligatoria.

3. Los no afiliados. Tienen plazo para afiliarse a un partido hasta el 30 de setiembre.

4. Nuevos partidos. Tienen plazo para formalizar su inscripción hasta el 30 de setiembre.

5. Dirigencias vencidas. Los partidos con dirigencias vencidas deben actualizarlas hasta el 31 de octubre.

6. Hojas de vida. El JNE tendrá intervención extrayendo información de los candidatos desde la Sunarp.

Excepciones por la pandemia

Según la autógrafa aprobada ayer, el día del acto electoral las mesas de sufragio estarán abiertas hasta las 7 p.m., esto con el fin de evitar aglomeraciones.

Por otro lado, las personas en grupos de riesgo por la Covid-19 estarán exoneradas del pago de multas.

Finalmente, la ONPE podrá fijar otros locales de votación más abiertos, a fin de evitar cualquier riesgo de contagio.

