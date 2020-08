Pedro Cateriano a Martín Vizcarra: “Fue un honor haber colaborado con usted”

Tras 19 días en el cargo, el abogado Pedro Cateriano se despidió de la Presidencia del Consejo de Ministros luego que el Congreso de la República no le otorgara la confianza a su gabinete.

A través de su cuente de Twitter, Cateriano Bellido se dirigió al jefe de Estado, Martín Vizcarra, a quién le expresó que fue un honor colaborar con su gobierno, a pesar que el periodo en el Poder Ejecutivo fue por tres semanas.

“Gracias, presidente Martín Vizcarra por la oportunidad que me dio, de servir a nuestro país en esta crítica coyuntura. Fue un honor haber colaborado”, escribió.

Horas antes, con 37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones, el Pleno del Parlamento decidió no otorgarle la confianza al Gabinete Ministerial, por lo que, de acuerdo a la Constitución, corresponde su salida del Ejecutivo.

PUEDES VER Entre votos en contra y abstenciones, las seis bancadas que negaron la confianza al gabinete

Antes de retirarse de la sede del Legislativo, Pedro Cateriano emitió un último pronunciamiento y fue la última acción en esa sesión parlamentaria previa a la votación de la representación nacional.

En esa intervención, Cateriano manifestó su respeto a las posiciones diferentes a las de él, con énfasis a los parlamentarios que lo cuestionaron en las más de 20 horas de sesión. Sin embargo, enfatizó que no se dejaría amenazar.

“Respecto a mis posturas en materia económica, no quiero que se repita en mi país la experiencia histórica que propició la hiperinflación por el manejo dadivoso del dinero del Estado, ni que se repita la historia de quiebra económica del Estado. Respeto las posiciones opositoras a mi manera de pensar, pero lo que no acepto es que se me conmine o amenace, a mí nadie me puede amenazar públicamente, no solo porque soy el presidente del Consejo de Ministros, sino que esa es una actitud que no se condice con las prácticas parlamentarias y de respeto a la autoridad”, expresó.

