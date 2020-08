Cateriano ante el Pleno: “Lo que no acepto es que se me amenace”

El gabinete ministerial de Pedro Cateriano no recibió el voto de confianza del Pleno del Congreso. Y el punto de quiebre, según fuentes congresales, habría sido la continuidad del ministro de Educación, Martín Benavides.

Esto coincide con la última intervención Cateriano en el Hemiciclo. “¡Lo que no acepto es que se me amenace! Esa es una actitud que no se condice con las prácticas democráticas!”, sostuvo.

Cateriano admitió que su pedido de confianza fue en un contexto delicado, no solo por la pandemia, sino porque varias bancadas están en contra de la reforma universitaria y las demás políticas educativas impulsadas por el Ejecutivo.

“Creo que he venido con mi gabinete en circunstancias complejas. A mí se me advirtió que no había consenso en la ratificación de la confianza al ministro de Educación”, expresó el expremier.

Además, ante las críticas a su mensaje por recalcar que la actividad minera es fundamental para relanzar la economía, ratificó que no iba a variar su punto de vista “por acomodos políticos”.

“He tocado puntos que considero capitales. No porque tenga un contenido ideológico o político, no. Sino porque verdaderamente considero que la minería es el motor del desarrollo nacional”, argumentó.