Fujimorista afirma que habría “desigualdad” si quitan gastos de instalación para congresistas de Lima y Callao

El congresista de Fuerza Popular Miguel Ángel Vivanco Reyes, sostuvo este sábado durante la sesión de la Comisión de Ética del Parlamento, que se crearía una “desigualdad” entre parlamentarios si se eliminaran los gastos de instalación para los legisladores de Lima y Callao.

La postura del parlamentario se encauzó en el debate que la Comisión de Ética sostuvo en torno a la apertura de un proceso de indagación preliminar contra los legisladores de la capital y del primer puerto que, pese a estar cerca al Legislativo, y en el marco de la cuarentena obligatoria, cobraron los gastos de instalación, que ascienden a 15.600 soles por parlamentario.

“¿Por qué no ahorrar tiempo, señor presidente, y lejos de entrar a la subjetividad de qué es lo que hizo cada congresista con los recursos [de los gastos de instalación], en estos momentos recomandar a la Mesa Directiva que vamos a crear desigualdad entre congresistas de provincias y de Lima y Callao? Porque podemos terminar recomendando que solamente puede cobrar los de provincias, y los de Lima y Callao no deben de cobrar porque están cerca al Congreso. Creamos una primera desigualdad entre nosotros mismos”, sostuvo el legislador fujimorista en el debate.

Vivanco Reyes sugirió además que sería una inconducta que los parlamentarios no cumplieran con las normas vigentes, en alusión a la regla que brinda a los parlamentarios en general el derecho de los gastos de instalación, los cuales, vale indicar, son entregados a los congresistas solo una vez mientras dure su periodo legislativo.

Esta postura del legislador fujimorista fue una respuesta al argumento de la congresista Mirtha Vásquez, del Frente Amplio, quien afirmó que no debía confundirse el tema de la discusión en el ámbito legal, pues la Comisión de Ética justamente debatía la circunstancia ética en las que se dieron los gastos de instalación de los parlamentarios de Lima y Callao que los cobraron.

“Como dice la otra colega, no debemos confundir el derecho con la ética. Pero si nosotros ponemos, o empezamos a medir que no debemos respetar las normas ni las leyes, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces como congresistas, si no respetamos normas y leyes, si no respetamos el mismo reglamento del Congreso?”, argumentó el parlamentario Vivanco Reyes durante su intervención.

En respuesta, la congresista Vásquez acotó que si bien es cierto que los gastos de instalación están reglamentados, los parlamentarios tienen la opción de no cobrarlos.

“Al congresista Vivanco, simplemente comentarle que, de ninguna manera, se hace alusión a un desacato a una norma. Simplemente se está diciendo que no siempre lo legal va a coincidir con lo ético, y que nuestra función como Comisión de Ética no es controlar la legalidad, sino justamente este segundo aspecto. Y que justamente, en relación al tema legal incluso, y en el informe lo dice, si bien es cierto esta es una norma y una disposición de que se paguen los gastos, ojo que también se deja una salvedad a que los congresistas puedan cobrarlo o puedan desistir de ello. Entonces no es que si no lo cobraba uno, estaba desacatando la norma, por si acaso”, sostuvo la parlamentaria del Frente Amplio.