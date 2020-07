Solicitan opinión del JNE y ONPE respecto a predictamen sobre elecciones internas

En oficio dirigido al presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, seis congresistas de este grupo de trabajo señalan que en el marco del actual debate sobre democracia interna aplicable a los comicios del próximo año, invite al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, y al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Manuel Cox, para conocer sus opiniones sobre el predictamen que vienen discutiendo, especialmente en lo concerniente a las elecciones internas de candidatos y candidatas.

“Antes de votar el predictamen consideramos democrático escuchar las opiniones de los organismos electorales sobre la posibilidad de que los partidos escojan la modalidad electoral de elección de sus candidatos, sea a través de elecciones un militante un voto o asamblea de delegados, y si es posible que la ONPE organice los comicios internos de todos los partidos en función de la preferencia de cada uno de ellos”, anotan.

En el documento suscrito por los congresistas Carolina Lizárraga (PM), Gino Costa (PM), Mirtha Vásquez (FA), Alí Mamani (UPP), María Retamozo (Frepap) e Isaías Pineda (Frepap), también señalan la conveniencia de que las autoridades mencionadas sean invitadas a la sesión que tendrá la comisión el próximo martes, antes de que voten el predictamen en cuestión.

El predictamen dice que pueden ir a elecciones internas con un militante un voto o asamblea de delegados. Los organismos electorales han manifestado que ellos pueden organizar las elecciones internas mediante el sistema de un militante un voto y además con voto electrónico para evitar el contagio con la COVID-19, pero que no pueden organizar elecciones con asamblea de delegados.

El congresista Gino Costa indicó que se le está dando la prerrogativa a los partidos de optar por la asamblea de delegados sin que la ONPE pueda organizar este tipo de elección, entonces no tiene sentido aprobar una ley con algo que no va a ser materialmente posible.

“Por eso, antes de votar el predictamen necesitamos preguntarle a los organismos si los partidos pueden escoger entre una alternativa y otra, porque al escoger asamblea de delegados están escogiendo ellos solos organizar el proceso sin la ONPE, el JNE ni el Reniec. Nosotros compartimos la idea de que lo más importante es la elección con un militante un voto. Si no va a haber primarias universales, donde opinen todos los ciudadanos, lo mínimo que podemos hacer es darle la última palabra a los militantes para la elección de candidatos y no a un grupo de delegados”, estimó Gino Costa.

Y agregó que si hay una mayoría que quiere asamblea de delegados, entonces el dictamen no puede decir que lo va a organizar la ONPE porque este organismo no puede hacerlo, ya que el sistema de elección por asamblea de delegados requiere presencia física, y en medio de la pandemia no está dispuesto a hacerlo. De ahí que recomienda el sistema de un militante un voto.

“No solo es más democrático sino perfecto para la situación sanitaria que estamos viviendo”, acotó el parlamentario del Partido Morado.

Documento enviado a Omar Chehade.

