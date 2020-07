Óscar Urviola: “El Congreso ha destrozado el orden constitucional”

El expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola, quien con su renuncia inauguró una cadena de dimisiones al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, por el modo como el Congreso eliminó las protecciones constitucionales de los altos funcionarios de la República, sostuvo este miércoles en Sigrid.pe, que, con su comportamiento, el Legislativo ha “destrozado el orden constitucional” del país.

En detalle, el exmagistrado afirmó que el Congreso dio, con la aprobación de la reforma constitucional, una “respuesta política” al Poder Ejecutivo, lo cual, a su modo de ver las cosas, no corresponde cuando se trata de modificar la Carta Fundamental de la República.

“Los mandatos de la Constitución deben ser obedecidos de manera estricta, y no en función de los avatares de la política, que es lo que ha ocurrido el día domingo cuando el Congreso de la República, para dar una respuesta política, ha destrozado el orden constitucional, el sistema democrático de balance y equilibrio de poderes y, con esto, perturbar el normal funcionamiento del sistema democrático que está dirigido, precisamente, a conseguir el bienestar de la sociedad”, sostuvo con énfasis el constitucionalista.

Urviola condenó esta manera de proceder de la nueva representación en el Congreso. “No se trata de que triunfe el señor presidente de la República o que triunfen los congresistas. No podemos desajustar el mecanismo democrático para que funcione en beneficio de la colectividad”, sostuvo.

Urviola presentó el martes su carta de renuncia al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, alegando que la aprobación del dictamen que, supuestamente, elimina la inmunidad parlamentaria, y, de paso, borra “de un plumazo” las protecciones de los altos funcionarios, se hizo “sin observar el más elemental principio de la función parlamentaria, como es el debido, serio y profundo debate de los proyectos”.

“Eso es lo que me ha motivado a mí a tomar esta decisión irrevocable, porque no solamente como demócrata, sino por haber tenido la responsabilidad, como magistrado del Tribunal Constitucional y como presidente de este órgano importante en la vida democrática, no podía tolerar que de esa manera se viole la Constitución y se establezcan prácticamente limitaciones al ejercicio en los distintos órganos, en especial del mismo Poder Ejecutivo”, señaló Urviola.

El exmagistrado aclaró, no obstante, que su posición no responde a un intento de “defensa” al Ejecutivo, pues remarcó que tuvo “discrepancias” con el presidente Martín Vizcarra “en el momento de disolver el Congreso anterior, por aspectos principistas”:

“Salgo en defensa del ordenamiento democrático. Porque el señor Vizcarra se irá el 21 de julio o el 27 de julio del 21, pero quien venga bajo estas condiciones no va a poder gobernar el país”, señaló el letrado.