Burga sobre eliminación de inmunidad presidencial: “No es venganza, es poner la cancha al mismo nivel”

Diferentes bancadas han pedido en el Pleno del Congreso que se ponga en debate un texto sustitutorio que plantea la eliminación de la inmunidad parlamentaria así como del presidente de la República, ministros y altos funcionarios del país.

La iniciativa legal, que plantea la modificación de los artículos 93, 117 y la derogación del 99 de la Constitución Política del Perú, fue planteado por el parlamentario Ricardo Burga de Acción Popular, y cuenta con el respaldo de diferentes colegas.

La solicitud fue presentada esta tarde, luego que el mandatario Martín Vizcarra haya anunciado, en mensaje a la nación, que convocará a referéndum la eliminación de la prerrogativa del Congreso y que esta se ejecutaría en abril de 2021, junto a las elecciones generales. No obstante, Burga sostiene que esta propuesta no es “una venganza”.

“Le tomamos la palabra al presidente Vizcarra, no nos corremos, le tomamos el guante. Así como nos pide el levantamiento de la inmunidad, vamos a presentar una modificación para que todos los altos funcionarios estemos en las igual de condiciones que cualquier ciudadano de a pie. Es poner la cancha en el mismo nivel para todos, no es venganza”, resaltó el integrantes de Acción Popular en declaraciones con Canal N.

Bancadas han pedido que se ponga en debate la propuesta para eliminar protección de altos funcionarios. Composición: Fabrizio Oviedo/La República.

Ricardo Burga señaló que el mandatario busca que los congresistas “no lo fiscalicen”, señalando que sin la inmunidad parlamentaria no podrán cumplir con esta función. No obstante, señaló que no se oponen a que se levante este beneficio.

“Lo que quiere el presidente Vizcarra con su propuesta del día de hoy es que no lo fiscalicen, porque un congresista sin inmunidad no va a poder hacer ninguna fiscalización porque va a ser objeto de juicio y denuncias”, indicó.

Asimismo, reiteró que el jefe de Estado en sus últimos mensajes dirigidos al Parlamento es de “solamente pechar y acusarlo de todo lo malo” y “ocultar el fracaso de su gestión en el tema de la pandemia y en todos los actos de corrupción que está haciendo su Gobierno y especialmente a través de sus ministerios”.

“Estamos consensuando con las demás bancadas”

Por otro lado, Ricardo Burga aseguró que esta propuesta, para eliminar la inmunidad de los altos funcionarios, está llegando a un consenso con las demás bancadas para que se debata y apruebe en el Pleno de este domingo, último día del actual periodo legislativo.

Esta posición, hasta el momento, ha mostrado respaldo por parte de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Unión Por el Perú y el Frepap.

