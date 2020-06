Comisión de Educación pide facultades para investigar a la Sunedu por licenciamientos a universidades

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República solicitó facultades al Pleno para investigar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) por las presuntas irregularidades en el proceso de licenciamientos de universidades, mismo tema por el que buscan interpelar al ministro Martín Benavides.

A través de la moción de orden del día, con fecha del 26 de junio, el grupo de trabajo parlamentario liderado por Luis Dioses solicitó la prerrogativa para indagar el accionar de los funcionarios de la entidad por la autorización a las filiales de la Universidad Tecnológica del Perú SAC y la Universidad Privada Peruano Alemana SAC.

El documento lleva las firmas de los integrantes de la comisión, quienes estuvieron de acuerdo con este pedido al Congreso, que deberá ser agendado en la sesión plenaria para que se debata el otorgamiento de las facultades.

El grupo de trabajo se encargaría del seguimiento y fiscalización, y de encontrar responsable a algún alto funcionario puede presentar una denuncia constitucional o común, lo que hace mención a un antejuicio político.

“Otorgar facultades de Comisión Investigadora a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte por el plazo de 120 (ciento veinte) días calendario para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República, proceda a investigar el proceso de licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú SAC y la Universidad Privada Peruano Alemana SAC e identificar si existen posibles hechos irregulares y responsables de los mismos” se lee en la moción presentada por los legisladores.

En el documento se especifica que el pedido de facultades se acordó en la sesión del día 19 de junio y el 26 de junio de 2020, incluyeron en el texto de la moción el plazo de investigación por 120 días calendario.

Asimismo, señalan que la iniciativa se da por “el deficiente accionar de los funcionarios de la Sunedu en los mencionados procesos de licenciamiento institucional, quienes habrían usado el prestigio de dicho organismo para beneficio personal y de terceros, incumpliéndose con una evaluación imparcial y uniforme, cambiando los requisitos y condiciones para trámites similares.

Las decisiones del organismo público se dieron cuando su jefe era Martín Benavides, ahora ministro de Educación. Los parlamentarios cuestionan estas medidas sosteniendo que las casas de estudios recibieron sus licenciamientos sin cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC).

Para disolver las dudas, el titular del Ministerio de Educación (Minedu) participó en la Comisión del Congreso, pero, según se lee en la moción, “no ha creado convicción y certeza que el procedimiento administrativo se ha realizado y evaluado con los mismos criterios que las demás universidades”.

Benavides, en esa sesión, criticó el pedido de la Comisión de Educación para formar dicha junta investigadora contra su sector y la Sunedu. “Sería la quinta en mi gestión, pero háganlo. Nos gustaría que nos acompañen más en supervisión de directivos de universidades denegadas”, sostuvo.

“No me ha quedado claro el contexto de esta investigación. (...) Me deja muchas dudas que ustedes hayan sustentado la invitación en fuentes que no han sido verificadas y aluden a irregularidades”, refirió el ministro.

Además, indican que con la intervención del actual jefe de la Sunedu, Oswaldo Delfin Zegarra Rojas, “se generaron más interrogantes que debe investigarse, una de ellas es que si existieron otras universidades que licenciaron con infraestructura de madera y techo de Eternit, con el compromiso de construir si les otorgaban el licenciamiento”.

También plantean interpelar a ministro Benavides

Ante los hechos que los congresistas manifiestan, también han presentado una moción de interpelación contra el ministro Martín Benavides. En el Pleno del jueves último, ya se dio lectura a la moción tramitada. Queda pendiente que se aprueba y se determina la fecha y hora de la práctica de control.

Al respecto, el jefe del Minedu ha reiterado desde su primera presentación en el Congreso que existen grandes intereses que buscan destruir la reforma universitaria. Asimismo, mostró su preocupación por el accionar de la Comisión de Educación del Congreso debido a los predictámenes que anteriormente presentaron.

“A mí, primero, no me preocupa que me interpelen. A mí lo que me preocupa es que grandes intereses destruyan la reforma universitaria. Segundo, la Sunedu tiene un conjunto de procedimientos para evitar toda forma de conflicto de intereses”, respondió Martín Benavides en una entrevista anterior a La República.

Uno de ellos planteaba la creación de una instancia superior a la Sunedu, para que pueda disolver impugnaciones de universidades a las que se les denegó el licenciamiento. Luego, proponían que el Estado financie un plan de emergencia para estas casas de estudio, que hasta el momento es exclusivo para las universidades públicas con licencias denegadas. Luego de las críticas, ambas propuestas fueron retiradas.

