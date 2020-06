Fiscalía pide que Gerardo Sepúlveda no salga del país por 36 meses

Gerardo Sepúlveda Quezada, quien desde el último viernes 26 de junio estuvo habilitado para retornar a Chile, afrontará ahora en Perú un nuevo pedido de impedimento de salida del país en el caso Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) y las presuntas coimas de Odebrecht.

El fiscal José Domingo Pérez, a sugerencia de la procuradora ad hoc de los casos Lava Jato, Silvana Carrión, ha solicitado el sábado de esta semana al Poder Judicial que Sepúlveda continúe en el país por 36 meses asegurando que la permanencia del exsocio de Pedro Pablo Kuczynski es idónea, necesaria y proporcional.

Según el pedido al que accedió La República, Pérez señala que, sobre la base del interrogatorio al que fue sometido Sepúlveda el viernes último en la sede del Equipo Especial Lava Jato, este “se encuentra de tránsito en el país”, pues radica en Chile y subsiste un peligro de fuga que arriesgaría el avance de las diligencias en el caso.

Por otra parte, debido a que el caso IIRSA Sur fue formalizado el pasado 22 de junio, entre los que destacan también el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, Rómulo Peñaranda Castañeda, Celso Gamarra Roig y otros, la procuradora Carrión envió un escrito a Domingo Pérez alertando que sería conveniente que la restricción contra Sepúlveda continúe en el marco del actual estado de emergencia prolongado hasta el 31 de julio.

“En caso no se le imponga impedimento de salida, este imputado podría salir de nuestro país y no podrá volver debido al cierre de fronteras; ello implica que no habrá una facilidad en su pronta y segura ubicación y que el proceso no se desarrollará con total normalidad”, manifestó el sábado ultimo Carrión al despacho del fiscal Pérez.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria será el encargado de fijar en los próximos días una fecha de audiencia para que se decida la permanencia o salida del empresario y economista chileno por las investigaciones del megacaso Odebrecht

Sepúlveda continúa en Perú

El abogado de Gerardo Sepúlveda, Percy García Cavero, manifestó recientemente que tras el interrogatorio a Sepúlveda, este “puede irse de inmediato a su país, pues ya se le tomó la declaración. Sin embargo, se quedará unos días más en Perú, siempre a disposición de las autoridades, hasta que haya un vuelo humanitario a Chile para poder reencontrarse con su familia. Es lo que corresponde”.

Sepúlved Quezada es investigado por colusión agravada en el caso de la Interoceánica Sur debido a que la empresa Westfield Capital, del que fue socio fundador, realizó asesorías a Odebrecht para la ejecución del proyecto durante el gobierno de Alejandro Toledo.

El Equipo Especial Lava Jato sostiene que esta serie de pagos hechos en dicha gestión fue en realidad un esquema de blanqueamiento de dinero ilícito por el cual Westfield y Sepúlveda resultaron favorecidos.

Fiscalía solicita 36 meses de impedimento de salida para Gerardo Sepúlveda

