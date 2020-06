Luis Roel rechaza que se vaya a reabrir denuncia contra miembros del TC por caso El Frontón

El congresista Luis Roel Alva, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, negó que haya intentado reabrir una denuncia contra cuatro miembros del TC por el caso El Frontón.

“Esta acusación constitucional se encuentra desde el 15 de diciembre del 2017 en la Comisión Permanente”, explicó el legislador de Acción Popular.

Cabe resaltar que en el año 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó archivar dicha demanda, seguida en el Parlamento contra los magistrados del Tribunal Constitucional Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza-Saldaña.

Los integrantes del TC fueron denunciados por once miembros de la Marina de Guerra en situación de retiro, quienes alegaron que se cambió la orientación de uno de los votos (del exmagistrado Juan Vergara Gotelli) de una sentencia del 2013.

Aquella resolución establecía que en el develamiento del motín en el penal El Frontón, ocurrido en 1986, no hubo delito de lesa humanidad.

A los magistrados se les acusó de infringir la Constitución, vulnerar la “cosa juzgada” y cometer el delito de prevaricato. Actualmente, la demanda continúa en la Comisión Permanente.

A propósito de ello, Roel Alva aclaró que no tiene injerencia en esa denuncia, porque ya no le pertenece al grupo de trabajo que actualmente lidera. “Yo nunca he visto el archivo”, manifestó en diálogo con RPP.

Por otra parte, el congresista reiteró que desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no se ha blindado al exfiscal Pedro Chávarry y que se analizarán acusaciones pendientes en su contra.

