Fernández Chacón tras atenderse en clínica privada: “Simplemente terminé aquí, dónde sí había cama”

El parlamentario Enrique Fernández Chacón de la bancada del Frente Amplio se pronunció sobre su estado de salud luego de haber anunciado,. el último viernes, su resultado positivo a la prueba de descarte del nuevo coronavirus (COVID-19).

Además, el congresista de 77 años explicó la razón por la que fue internado en la Clínica Ricardo Palma, y no en un hospital público como la mayoría de peruanos. Este hecho ha sido criticado por usuarios en las redes sociales considerando que el legislador se considera de posición de izquierda.

“Recibir el diagnóstico respecto al COVID-19, no ha sido fácil. Pero, no tengo por qué quejarme de la suerte que me toca vivir. Sería mezquino expresar molestia cuando allá afuera hay mucha gente que está pasando lo mismo y en peores condiciones", inició su comunicado personal.

Fernández Chacón sostuvo, en su cuenta de Facebook, que ante la complejidad de su caso, su hijo quien, es médico de profesión, consultó a los centros médicos sobre la disponibilidad de una cama, para internarlo y recibir la atención que requería, y en la clínica privada fue la que le ofreció el recurso.

"Agradezco a mi hijo, que es médico, por tomar la mejor decisión, al notar que mi situación se complicaba, consultó a dónde llevarme, y en medio de la mayor crisis sanitaria que vive el país, simplemente terminé aquí, dónde sí había cama. A mal tiempo, buena cara, compañeros. Saber que cuento con todos ustedes, me llena de energía para seguir luchando. ¡Adelante!”, resaltó.

Enrique Fernández Chacón es el congresista con más edad del actual periodo legislativo. Postuló al cargo con el número 1 de la lista para Lima Metropolitana del Frente Amplio, bancada que tiene nueve representantes en el Parlamento.

Al respecto, el vocero oficial del Frente Amplio, Lenin Checco, señaló que su colega se encuentra estable y descartó que otros integrantes de su agrupación parlamentaria hayan mantenido contacto físico con él, porque todas las actividades y reuniones de la bancada del Frente Amplio se realizan de forma virtual.

“Yo creo que va a salir airoso de este maldito COVID-19 que está atacando a todos los peruanos. (...) “El compañero ‘Cochero’ es un hombre de fuerte carácter y salud. La vida le ha enseñado a vivir en un mundo en el cual los obreros y trabajadores tienen que saber cuidarse”, manifestó Checco para La República.

