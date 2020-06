RMP: “Carta de embajadores dice al resto de cancillerías que este no es un país confiable”

El último jueves 4 de junio, los embajadores de Canadá, Francia, Australia y Colombia enviaron una carta al presidente del Congreso, Manuel Merino, en la que llaman la atención por el “grave impacto que supone” la ley que dispone la suspensión del pago de peajes en el ámbito nacional durante el estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Sobre ello, en su reciente edición de Sin guion, Rosa María Palacios manifestó que, si bien, tal como lo informó el ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza-Cuadra, los embajadores cometieron un error al enviar el documento directo al Congreso y no canalizar mediante la Cancillería, algunos parlamentarios, a quienes calificó de “embajadores criollos”, no se dan cuenta del tema de fondo que significó el envío de esta misiva.

“No han presentado una nota de protesta, sino una profunda preocupación, donde le dan un mensaje al Congreso. Entiendan que el Ejecutivo no acompaña la posición del Congreso, ya que observó la ley que le regala los peajes a los amigos camioneros de los congresistas, y que nos va a llevar a una contienda internacional, que vamos a perder de todas maneras”, expresó.

Asimismo, señaló que la carta enviada al Congreso es un claro mensaje a las demás cancillerías del mundo de que no es confiable invertir en el Perú, ya que no se respetan contratos, y con ello este documento sería el “último clavo en el ataúd de la investión privada internacional en el país”.

“Australia, Canadá y Francia están con nosotros en APEC, uno de los tratados más importantes del mundo. Colombia, en la Alianza del Pacífico. Además es un país limítrofe. Estos países cercanos al Perú le están diciendo al mundo: 'Este no es un país confiable. Este es un país que atrae inversión extranjera, y luego la estafa, no le paga lo que invierte. Conclusión, no vengan al Perú”, indicó.

