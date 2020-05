Fernández Chacón: “No merece nuestra confianza quienes subvencionan a la gran empresa”

El Pleno del Congreso de la República otorgó este viernes el voto de confianza al primer ministro Vicente Zeballos y al Gabinete Ministerial, con 89 votos a favor, 35 en contra y 4 abstenciones. Una de las bancadas que se opuso fue Frente Amplio, aunque una de sus miembros, la parlamentaria Rocío Silva Santisteban, se abstuvo. En esta misma posición estuvo Fuerza Popular y Unión Por el Perú.

Al respecto, Enrique Fernández Chacón defendió esta posición, a pesar que esto signifique que el Gabinete completo deba cambiarse en medio de la crisis nacional por el nuevo coronavirus (COVID-19). Sostuvo que el actual Gobierno ha priorizado los intereses de la “gran empresa” en vez de las necesidades de la población afectada por la pandemia.

“No le podemos dar el voto de confianza a un Gabinete que no se adecua a los interés de los trabajadores. Explicamos en el debate que no merece nuestra confianza quienes subvencionan a la gran empresa y a las familias solo dan bonos incompletos. Por eso es que no podemos dar el voto de confianza”, manifestó en enlace con Canal N.

Asimismo, resaltó que sus colegas congresistas de otras bancadas tampoco están conformes con la gestión del Poder Ejecutivo, pero decidieron darle la confianza. “Fuimos más coherentes que el resto”, subrayó.

“Nosotros lo propusimos y votamos coherente con lo que propusimos (negar el voto de confianza). Si todos los que intervinieron en el debate hubieran sido coherentes con las denuncias que hacían contra el abandono que hay por parte del Estado a los pueblos, entonces hubieran votado junto con nosotros”, declaró Fernández Chacón.

El parlamentario sostuvo que el objetivo de negar la confianza al Consejo de Ministros es para hacer exigir un cambio en las políticas que se han elaborado y que, según señala, han fracasado en la lucha contra la pandemia.

“Y eso quiere decir que hubieran tenido que tener un Gabinete que reorientara todo hacia lo nuevo, no reiterar un modelo que ya ha fracasado. Yo lo que quiero es que cambie la política de salud. (...) Que atiendan mas las necesidades de la gente. Esa es una política errada”, continuó.

Respecto a la diferente posición que tuvo Rocío Silva Santisteban en comparación con su grupo parlamentario de Frente Amplio, señaló que cada uno deberá ser consecuente de sus actos y que el la bancada sigue unificada.

“Cada uno asume sus responsabilidad, ella no ha votado a favor, ese no es ningún problema. En un frente es así, todavía seguimos golpeando juntos”, mencionó.

Indicó también una solución para que la población cumpla el aislamiento social obligatorio, medida necesaria para evitar más contagios del coronavirus, es que el bono universal realmente llegue a cada familia.

“Acá realmente para que comience a arreglarse el problema, hay que darle el bono universal a la gente, pero de verdad para que esa gente esté en su casa. Ellos tienen que optar en morirse de hambre y ponerse en riesgo a contagiarse”, enfatizó Fernández Chacón.

