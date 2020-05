Ejecutivo coordina reubicación de ambulantes, anuncia ministro Martos

El titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Walter Martos, anunció que el Poder Ejecutivo coordina junto a los alcaldes el ordenamiento y reubicación de los comerciantes ambulantes durante el estado de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus.

El ministro junto al titular del sector del Interior, Gastón Rodríguez, y el alcalde de La Victoria, George Forsyht, lideraron un operativo en las inmediaciones del emporio comercial Gamarra, donde reiteraron que no está permitido aún el comercio en esta zona.

El último lunes, gran cantidad de personas invadieron las calles del centro comercial para vender artículos, sin respetar el aislamiento social y las medidas de bioseguridad para evitar más contagios.

Empadronará a comerciantes

Walter Martos señaló que, entendiendo la necesidad de la población por obtener ingresos, el primer paso para permitir su operación, pero de manera adecuada, es registrarlos para saber cuántos son y el tipo de comercio que ofrecen.

“Vamos a ver la manera de empadronarlos y de forma ordenada que cumpla todos los protocolos que necesitan para evitar el contagio, y puedan seguir con las actividades. Estamos trabajando con la ministra de producción y agricultura en coordinación con los alcaldes para comenzar a ordenar el comercio ambulatorio”, declaró a la prensa el titular de Defensa.

Tras este punto, indicó que se deberá encontrar un lugar adecuado para que los comerciantes puedan laborar, no en la calle, y respetando los protocolos de seguridad.

“En primer lugar tiene que haber un empadronamiento, segundo tenemos que ver un lugar adecuado en el que se establezcan los protocolos. No en la calle, en un lugar adecuado porque las calles son para transitar”, mencionó.

El ministro de Defensa reiteró que las actividades económicas permitidas son progresivas, por lo que impondrán el principio de autoridad en la calles, para que la situación en Gamarra ocurrida el último lunes no vuelva a suceder.

#AlertaRTV | Gamarra: PNP y Fuerzas Armadas intervienen emporio comercial, ante comercio ambulatorio y aglomeración de personas registrados el primer día de reactivación económica. Posted by Diario La República on Tuesday, May 26, 2020

“Mientras no existan las condiciones no se pueden permitir las situaciones como las ocurridas el día de ayer. (...) Tenemos que llamar al orden y tener un poco de paciencia. Nuestras Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden no se van a cansar de apoyar a la población. Van a continuar los operativos donde sea necesario”, mencionó.

