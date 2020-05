Advierten peligroso desempeño en el nuevo Congreso

El presidente Martín Vizcarra cuestionó al Congreso por archivar el proyecto del Gobierno para reformar el sistema de pensiones y por aprobar un proyecto para autorizar los taxis colectivos. Ambas decisiones se suman a otras que contravienen al Ejecutivo y que han sido cuestionadas e identificadas con una voluntad más populista.

“Teníamos la base, la voluntad, el plazo. Entonces, hagámoslo. Eso (el proyecto de ley lo mandaron) al archivo. Nos hace acordar a decisiones similares del pasado que, cuando hay buena intención y voluntad, agarran y al archivo sin mayor análisis”, comentó Vizcarra sobre el archivamiento del proyecto sobre el sistema de pensiones.

PUEDES VER Congresistas preparan cambios a la Constitución sobre reforma y elecciones

También criticó la aprobación del proyecto para autorizar los taxis colectivos, precisamente cuando se requiere guardar distancia para evitar contraer el Covid-19.

“Esta y otras medidas no solo son innecesarias sino inoportunas en una emergencia como la que estamos viviendo. (…) No podemos sacar normas como si no estuviera pasando nada en el mundo. Hay una nueva normalidad, una nueva convivencia, seamos conscientes y responsables todos”, expreso al visitar el Instituto Nacional de Salud.

Especialistas consultados advierten la gravedad de la conducta del Legislativo.

“En otras circunstancias hubiese estado más controlado por prensa o posibilidades de protesta, pero hay una pandemia. Hay impunidad y un incentivo a tener una agenda popular. Es problemático cuando no consideran las consecuencias graves. Para más control está el Ejecutivo, pero sin bancadas que lo apoyen. Por otro lado, los candidatos presidenciales de esas bancadas deberían estar preocupándose por lo que hacen estas”, dice el politólogo Eduardo Dargent, profesor de la Universidad Católica (PUCP).

PUEDES VER Congreso contrata más personal pese a que sesiona virtualmente

“A la relación Ejecutivo-Legislativo le ha faltado buena voluntad, diálogo y cooperación. Es preocupante que no ayudan a resolver o paliar las tragedias de muchos peruanos y que a proyectos aprobados por el Congreso haya faltado análisis, debate y calidad, y sobre una mirada cortoplacista o defensa de intereses particulares”, anota el politólogo Jorge Aragón, investigador del Instituto de Estudios Peruanos y docente de la PUCP.

“La informalidad de los partidos se refleja en la calidad de los congresistas. En este contexto extremo sus decisiones pueden ser de vida o muerte. No han entendido o no quieren entender la dimensión de la crisis. Es una irresponsabilidad que tomen decisiones a la ligera cuando pueden afectar la vida o salud de los peruanos”, expresa el politólogo Alonso Cárdenas, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.