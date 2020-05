RMP: “Hemos pasado de un Congreso obstruccionista a uno mercantilista”

El Pleno del Congreso aprobó el último jueves el proyecto de ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos., excluyendo Lima y Callao. La decisión ha sido cuestionada por el Poder Ejecutivo y diversas autoridades.

Para Rosa María Palacios, el actuar del Parlamento es “grave” y “decepcionante” por no ser la institución que la población necesitaba, basándose en que se han dedicado, en estos dos meses de gestión, a aprobar normas que solo favorecen a pequeños sectores.

“Lo que ha hecho el Congreso ayer (jueves 14 de mayo) es discutir en términos muy mercantilistas, muy populistas un asunto muy grave, lo que produce una gran tristeza y decepción. Este no era el Congreso que esperábamos, realmente hemos pasado de un Congreso obstruccionista a uno mercantilista”, enfatizó en el último episodio de su programa Sin guion.

Además, sostuvo que en el debate algunos legisladores parecían tener intereses particulares en que se apruebe este “inconveniente” proyecto de ley, que fue de iniciativa del anterior Congreso disuelto.

“Se habló de los hermanos transportistas, lo cual deja mucho que desear después de haber escuchado a los hermanitos de la Corte Suprema y en la Corte Superior del Callao. Incluso un congresista dijo ‘ojo, los hermanos transportistas nos están mirando, ah’. Parecía que había un evidente interés particular en algunos congresistas para legalizar este negocio que es inconveniente para la ciudadanía”.

La abogada precisó que el problema con los taxis colectivos es que no ayudan a la Reforma del Transporte, sino que ayudará a que se reste la velocidad en el traslado masivo de los pasajeros.

“Esperaba escuchar un debate sobre qué es lo mejor para las ciudades y pasajeros, no cómo les conseguimos trabajo a unas personas que creen que esta es una solución de transporte porque no se les ocurre nada mejor”, mencionó.

Asimismo, explicó que la demanda por los taxis colectivos se da por que el transporte público no logra satisfacerla. Reiteró que se requieren que se modifique el sistema pero no bajo iniciativas como esta que no soluciona el problema de fondo.

Agregó que es grave aprobar esta norma en medio de la pandemia del coronavirus, porque solo permitirá más casos de contagios al aglomerar las personas dentro de un taxi colectivo.

“Esto es muy grave, porque no es la primera vez que pasa, lo mismo sucedió la semana pasada para que los transportistas de carga no pagaran peaje. Lo más probable es que el Congreso insista en esta ley que es muy mala para las ciudades del Perú. No debería existir transporte colectivo en el marco de esta pandemia, al menos no en este año”, concluyó.

