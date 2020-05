Martín Vizcarra se reunió con Comando COVID-19 para evaluar ampliación de emergencia

Expectativa. El presidente de la República, Martín Vizcarra, mantuvo una reunión el último miércoles con los integrantes del Comando de Operaciones Regionales COVID-19, liderado por la exministra de Salud, Pilar Mazzetti.

Esto con el fin de evaluar la posible ampliación del estado de emergencia luego del domingo 10 de mayo como medida de prevención frente al incremento de contagios del nuevo coronavirus (COVID-19).

En efecto, pues previo a la reunión con el ejecutivo, fue la misma Pilar Mazzetti quien consideró que “el tercer martillazo” esperado por el Gobierno no cubrió las expectativas esperadas para frenar la pandemia mundial.

“Este tercer martillazo no ha dado todos los resultados que esperaríamos. Es cierto que no estamos creciendo en afectados como si no hubiéramos hecho nada, pero todos queríamos que baje un poco más la pendiente de los casos y esto no ha sido así”, dijo Mazzetti en entrevista con Canal N el último martes.

Asimismo, Mazzetti reconoció también que hay noches en los que los centros de salud no se dan abasto para atender a los pacientes con la COVID-19, que requieren de hospitalización y tienen que esperar algunas horas para volver a una “normalidad”.

“Creo que todos tenemos que reflexionar y tenemos que saber que lo que pase en comportamiento social lo vamos a ver en los siguientes quince días (luego del domingo 10 de mayo) donde las personas van a enfermar si no tomamos las precauciones”, sostuvo la funcionaria.

PUEDES VER Ministro Rodríguez designa a otro funcionario cuestionado

Cabe mencionar que hasta el miércoles 6 de mayo, se han realizado 429.458 pruebas, entre moleculares y rápidas, de las cuales 374.641 salieron negativos dejando un total de 54.817 casos positivos de coronavirus.

Por otro lado, ya son 1.533 las personas fallecidas en el Perú por la COVID-19, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud.