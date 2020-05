RMP: “El Congreso quiere en llevarnos a la situación económica del primer gobierno de García”

El último martes 5 se difundió la agenda del primer pleno virtual del Congreso de la República que se realizará este jueves 7. Entre otras cosas, los parlamentarios evaluarán mociones de orden del día, documentos pendientes de segunda votación, la renuncia de Mercedes Aráoz a la vicepresidencia de la República y la observada autógrafa de ley que permite la suspensión del cobro de peajes durante el estado de emergencia.

Sobre esto último, Rosa María Palacios, en su reciente edición de Sin guion, consideró que es un claro ejemplo de cómo el Legislativo está “empecinado" en retroceder al país a la situación económica similar a la del primer gobierno del fallecido expresidente Alan García.

“Entre la recesión que tenemos por la pandemia y las iniciativas parlamentarias, van a terminar matando la economía”, expresó.

Para explicar su enunciado, Palacios sostuvo que la autógrafa de le ley en mención perjudicará al país, ya que intenta modificar los contratos que se tiene con las empresas que administran los peajes, acción que podría ser denunciada y que, a la postre, le costaría millones extra al Perú tras salir del estado de emergencia.

“Lo que no puede hacer el Estado es desconocer los contratos de concesión que tiene firmado con empresas privadas a 20 o 30 años, quienes han puesto su dinero, han hecho la carretera y se van cobrando el dinero invertido, y que, adicionalmente, le dan mantenimiento a las mismas. Si no se da mantenimiento a una carretera, se destruye”, continuó.

Según indicó, se calcula que serían entre 2 y 3 millones de dólares el monto que se dejaría de cobrar, en todo el sistema de peajes, con la aprobación de esta ley, que se tendría que multiplicar por el número de días de estado de emergencia y sumar los intereses que se llegasen a estimar.

“Se pueden cobrar hasta 1.000 millones de dólares por una ley del Congreso, con un Estado pobre, que viene disparado a la pobreza, que está gastando lo que no tiene para cubrir la pandemia. Lo más grave es que eso no lo pagará el gobierno de Martín Vizcarra, porque él no va a estar. Lo pagará el próximo presidente”, señaló.

Finalmente, Rosa María Palacios comentó que hay un lobby de las empresas de transporte de carga pesada en el Congreso, ya que esta autógrafa se elevó al pleno sin pasar por comisión alguna y será aprobada por insistencia.

“¿Qué sigue, señores congresistas? Les aseguro que van a congelar alquileres, como hacía Alan García. O quizá, las tasas de interés”, concluyó.