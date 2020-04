Congresista de Somos Perú se fue a atender su farmacia durante estado de emergencia

El país atraviesa desde el último 16 de marzo con el estado de emergencia que decretó el Gobierno para frenar la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país.

Debido a ello, el Congreso de la República aprobó que todos los grupos de trabajo parlamentario se realicen de manera virtual, medida que se aplica desde hace tres semanas, tiempo en el que se instalaron gradualmente las comisiones ordinarias.

Una de estas comisiones es la de Transportes y Comunicaciones, instalada el pasado miércoles 22 de abril, cuya secretaria es la congresista Norma Alencastre, de las filas de Somos Perú.

El último domingo 27, el dominical Reporte Semanal informó que, el martes 14 de abril y el mismo día que la elegían como secretaria, la mencionada legisladora fue grabada mientras atendía en una de sus nueve farmacias que posee en la región Áncash.

Consultada por el mencionado espacio periodístico, Alencastre Miranda expresó que llegó al establecimiento “por un problema personal”.

“Sí, [esto está penado por el Congreso]. Está en el reglamento, por eso no puedo estar acá, pero sí puedo venir por un tema interno. Después me salgo, me voy a trabajar, me voy a mi casa”, respondió la legisladora, quien, según su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones, no concluyó sus estudios de Farmacia y Bioquímica.

Parte de la hoja de vida de la parlamentaria.

Sin embargo, la actividad realizada por la parlamentaria no estaría permitida, ya que, según el artículo 92 de la Constitución “la función de congresista es de tiempo completo”.

“Le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso”, se lee en el referido artículo.

A raíz de esta denuncia, el vocero de Somos Perú, Rennan Espinoza, comentó a El Comercio que la Comisión de Ética, grupo de trabajo aún no instalado, debería investigar de oficio.