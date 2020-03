RMP: “Es la ley de gatillo fácil, es decir, la Policía tiene el monopolio de la fuerza” [VIDEO]

El Congreso de la República promulgó una nueva ley de protección de la actividad policial y militar, pero esta no cuenta con el decreto del presidente Martín Vizcarra.

Rosa María Palacios recordó que el año pasado un policía fue incriminado de un asesinar a una persona durante un operativo, por lo que tuvo que ir a prisión preventiva. Ante esto, se propuso una ley de protección policial, la cual buscaba que ningún miembro de la PNP sea juzgado por sus actos en el ejercicio de sus funciones, sin embargo, esta norma posee serios problemas de constitucionalidad.

“El presidente no la promulgó porque tenía informes desfavorables de la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia y todos los entes que podrían opinar de esa materia”, manifestó.

La abogada precisó que la norma no fue observada por Vizcarra, por lo que pasado 15 días de ser presentada ante el Ejecutivo, según la Constitución, esta puede ser promulgada por el presidente del Congreso, lo cual ha hechor Manuel Merino.

¿Cuál es el problema de esta ley? RMP explicó que el Estado tiene el poder de la fuerza, la cual es depositada en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Asimismo, añadió que darle una defensa legal a los efectivos es correcto, no obstante, la norma establece criterios inconstitucionales como que el uso de la fuerza siempre será razonable sin importar las circunstancias y la prohibición a los jueces de pedir prisión preventiva.

“Ojo no es una norma para el Estado de Emergencia, no es una norma vigente durante la cuarentena, es una norma para siempre (...) Es la ley de gatillo fácil, es decir, la Policía tiene el monopolio de la fuerza y la puede usar legítimamente”, aclaró.

Para la letrada, es imposible permitir que los miembros de la PNP puedan sacar su arma y disparar sin ningún peligro real e inminente. Además, instó al presidente Vizcarra a pronunciarse sobre el tema, pues esta ley debería ser derogada y, de no serlo, tendrá que ser observada por el Tribunal Constitucional.

“Esto no es licencia para matar (...) La ley del gatillo fácil no ayuda a nadie, esta norma no ayuda para nada”, concluyó.

