Martín Vizcarra: “No me he hecho el descarte del coronavirus porque no tengo los síntomas"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó este miércoles que no le han realizado la prueba de descarte del coronavirus COVID-19, ya que no presenta los síntomas.

“No me he hecho la prueba de descarte porque no tengo ninguno de los síntomas que están establecidos. [No tengo] malestar del cuerpo ni incremento en mi temperatura corporal”, expresó Vizcarra Cornejo durante una conferencia de prensa, en la que brindó el reporte del trabajo multisectorial del Ejecutivo hasta en el décimo día de estado de emergencia.

Tras ello, el mandatario agregó que, además de los síntomas, no solicita someterse a una prueba de descarte, porque, tal como exhorta a la población, cumple con todas las indicaciones de prevención que difunde el Ministerio de Salud.

“Soy presidente, pero también soy un ciudadano más, y por lo tanto tengo que cumplir con todas las indicaciones que ha dado las autoridades de salud. Mantenemos la distancia en todo momento, en todas las reuniones. Cumplo con el lavado de manos con agua y jabón por veinte segundos. Cumplo con el aislamiento social. No salgo de Palacio de Gobierno para cualquier actividad que no sea la estrictamente necesaria”, continuó.

En esta conferencia, el jefe de Estado también informó que este jueves 26 de marzo se decidirá, en Consejo de Ministros, si el estado de emergencia, que implica el aislamiento social obligatorio, se extiende por más tiempo.

Según precisó el mandatario, el Ministerio de Salud remitió una evaluación de la situación actual de la propagación del coronavirus en el país. También se tendrá en cuenta el nivel de acatamiento de la población a las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo, por lo que será necesario una reunión previa con todos los gobernadores regionales del país evento que se realizará este miércoles, en horas de la noche, de manera virtual.