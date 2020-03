Merino sobre congresistas que usaron vuelo humanitario: “Tendrá que investigarse en Ética”

Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso de la República, cuestionó que 3 congresistas hayan viajado a Cusco utilizando un vuelo humanitario que tenía como fin trasladar a personas de bajos recursos y que se encontraban varadas en Lima en el marco de la emergencia nacional por el coronavirus COVID-19.

El pasado 19 marzo, los 5 legisladores representantes de Cusco enviaron un documento a Merino de Lama solicitando que interceda con el Ejecutivo para gestionar un vuelo humanitario.

PUEDES VER: Martín Vizcarra informó a la ciudadanía en octavo día de emergencia por el coronavirus

No obstante, entre los pasajeros también se contó a los congresistas Matilde Fernández (Somos Perú), Juan de Dios Huamán Champi (Frepap) y Rubén Pantoja (Unión por el Perú), este último viajó junto a 11 familiares.

“Realmente [estoy] mortificado porque no puede ser que en un Congreso en el que estamos comenzando, donde hay toda la disposición de apoyar y darle un posicionamiento que debería tener, sucedan estas cosas”, comentó el presidente del Parlamento a El Comercio.

Incluso, Manuel Merino sostuvo el caso que concierne a los tres congresistas se tenga que investigar en la Comisión de Ética.

“Yo voy a tener que viabilizar que estos señores pasen por la Comisión de Ética, porque no es posible que haciéndose un esfuerzo para un tema eminentemente social, de atención a las personas más necesitadas, empiecen a trasladar familiares. Eso tendrá que investigarse en la Comisión de Ética”, enfatizó al citado medio.

Asimismo, el presidente de la Mesa Directiva indicó que si el deseo del Poder Legislativo es cambiar de imagen ante la ciudadanía, se debería “cortar de raíz” para conseguir un cambio.

PUEDES VER: Congresista de UPP usó vuelo humanitario para trasladar a 11 familiares a Cusco

“Si fuera necesario presentarla [solicitud para que el caso se analice en la Comisión de Ética], yo la presento, no tengo problemas, siempre y cuando cada uno de los partidos no ejerza el derecho que le corresponde. Pero no tengo ningún problema. Aquí hay que cortar de raíz, no se puede estar siguiendo lo mismo que se ha hecho siempre. Si el Congreso quiere un cambio, el cambio tiene que ser radical. Entre todos hay que hacer el esfuerzo”, concluyó.

El último domingo 22, RPP se comunicó con el congresista Rubén Pantoja, quien reconoció que viajó “con algunos familiares”, incluido su madre de 87 años. Ante ello, el presidente del Congreso Manuel Merino recordó que si se trata de un vuelo humanitario, como este caso, no debió viajar ningún congresista, pues se debe dar prioridad la población más vulnerable.