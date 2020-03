Aislamiento social obligatorio

No seremos los mismos

Elena Molina Vivanco, Comunicadora. Profesora de Yoga.

Cada uno vive de manera distinta el aislamiento social. Pasarla bien o mal dependerá de cómo lo manejemos. En mi caso, me enfoco en el trabajo porque no puedo parar. Más que nunca, debemos ser productivos. Con mis hijas el acercamiento es más fuerte que nunca. Las tres formamos un solo equipo que se apoya la una a la otra con caricias, conversaciones reflexivas, buenos momentos en las comidas, lluvia de besos al dormir. Para tranquilizar la mente practico yoga con la más pequeña y medito para hallar mi balance emocional. Las cosas pasan por algo, y estoy segura de que así es. No seremos los mismos después de esta pandemia que marcará un antes y un después en nuestras vidas.

.......................................................

Pensemos en todos

Claudia Valdeiglesias Añorga, política y MBA.

Ver las experiencias en otros países nos ayuda a estar más conscientes del peligro del Covid-19 y acatar con responsabilidad la cuarentena. En Corea, la paciente 31, que no se aisló, contagió a más de mil. En Italia no hay suficientes respiradores, así que están dejando morir a los que tienen menos posibilidades. Tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Dediquemos tiempo a conversar, arreglar cosas, leer, ver películas, hacer ejercicio, yoga, orar, cocinar saludable, meditar. Y también agradecer a médicos, policías, militares, y otros que se juegan la vida por preservar la nuestra. Como dicen los ancianos, a ellos les pedían ir a la guerra, a nosotros quedarnos en casa. Hagámoslo bien. Pensemos en todos.