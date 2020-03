Mónica Saavedra: Buscan difamarme por ser una mujer nueva en política

La congresista electa de Acción Popular, Mónica Saavedra, rechazó las acusaciones en su contra de Mónica Tissoni, extrabajadora de la Municipalidad de Jesús María, quien denunció el último domingo que el alcalde del distrito,. Jorge Quintana, ayudó a Saavedra para que sea elegida en las elecciones internas del partido.

“Rechazo categóricamente las acusaciones de la señora Mónica Tissoni, quien, de manera ligera, irresponsable y sin prueba alguna, sostiene que el alcalde de Jesús María, Jorge Quintana, ha utilizado fondos públicos para apoyar mi campaña como candidata al Congreso de la República”, expresó Saavedra a través de un comunicado.

En efecto, Tissoni afirmó que el burgomaestre colocó a los empleados de la comuna para que sean miembros de mesa durante las elecciones internas para la elección de postulantes de Acción Popular, tal como dijo en Panorama, los trabajadores también participaron como personeros de las últimas elecciones congresales 2020 a pedido del mismo Quintana.

“Presentaré en el plazo previsto por ley el informe detallado de todos los gastos de mi campaña electoral. Todos los aportes de familiares, amigos y correligionarios están debidamente declarados, así como las facturas y los comprobantes de los gastos incurridos en mi campaña”, escribió la electa parlamentaria.

Saavedra: Me someteré a todas las acciones de control

Mónica Saavedra, virtual congresista de Acción Popular con la votación más alta. Composición: Fabrizio Oviedo / La República.

Asimismo, Saavedra aseguró que se someterá “a todas las acciones de control y fiscalización de las autoridades pertinentes” en base a los gastos de su campaña pues considera que las afirmaciones de Tissoni solo son parte de una “campaña difamatoria” en su contra.

Además, afirma que la demandante no renovó como locadora dentro de la Municipalidad de Jesús María por lo que no le sorprende su accionar. “Entiendo su enojo, pero considero que no tiene ningún derecho a difamarme”, aseveró.

Por último, la electa representante contó que ya venía recibiendo “ataques infundados” que demostrarían una “campaña bien orquestada de bullying político y acoso” debido a que a muchos “les parece raro” que una mujer nueva en política haya ganado las elecciones internas del partido de la lampa.

“Agradezco a los más de 92 mil mujeres y hombres de Lima que me dieron su confianza en las urnas”, agregó.