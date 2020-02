Albán sobre acusación a Yehude: “La política se está convirtiendo en un foco infeccioso”

El exdefensor del Pueblo Walter Albán sostuvo que el caso del exgobernador regional de Lambayeque Yehude Simon parece ser similar al de la exalcaldesa Susana Villarán, lo que consideró penoso. Además, que al país le faltó determinar que los aportes a campañas que pasen determinados límites sean delito.

“Sinceramente la trayectoria del señor Yehude Simon me hacía pensar que el era ajeno, incluso cuando antes ya se habló que había esta declaración del señor Barata. Creo que los elementos que se han dado a conocer respecto al aporte de campaña y el momento en que esto habría ocurrido, lo que también se vincula al proyecto Olmos durante el ejercicio del periodo de gobernador regional el señor Yehude lo comprometen seriamente”, declaró.

Manifestó también que el Ministerio Público no debería solicitar 36 meses de prisión preventiva para el caso de Simon, así como el de otros implicados con los tratos ilícitos de la constructora Odebrecht.

“Hay elementos muy fuertes para esta detención preliminar, y me imagino que, siguiendo los antecedentes el Ministerio Público van a pedir 36 meses de prisión preventiva. Tengo la impresión de que no debería en ningún caso, no solo en el de él, llegar hasta 36, me parece excesivo”, aseguró para RPP.

Pese a ello, enfatizó el gran trabajo realizado por los miembros del Equipo Especial Lava Jato, presidido por Rafael Vela, y orientado a investigar casos de corrupción desde julio del 2018.

“El equipo Lava Jato en la Fiscalía es un equipo al cual hay que respaldar y hay que tenerle la confianza de que están haciendo una tarea titánica en condiciones que no son las mejores ciertamente”, señaló el también exministro del Interior Walter Albán.

En ese sentido precisó que fue un “pecado” que no se haya querido legislar oportunamente que debían ser delitos en sí mismos los aportes a campañas que dieran por encima a determinados límites. “Una cosa es que se ilegal y para eso hay una sanción de tipo administrativo, a que sea delito”.

“No hemos reparado en que la política se estaba convirtiendo en un foco infeccioso, yo por eso sostengo que deberíamos hacer un alto al pleito ideológico, si es de derecha, de centro de izquierda. Yo creo que hay que recuperar el país de la criminalidad y de la manera de captar el poder para beneficio propio y de grupo”, agregó.